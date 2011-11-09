با مدیرکل آژانس اتمام حجت کردم/ روایت جلسه عدم تعهد و ملاقات با آمانو

علی اصغر سلطانیه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مخالفت های کشورهای چین روسیه و اعضای جنبش عدم تعهد با گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی پیرامون موضوع هسته ای ایران و ادعاهای جدید در این رابطه تصریح کرد: عدم تعهد به درخواست بنده روز گذشته جلسه فوق العاده داشت و من توضیحات مفصلی درباره تحولات هسته ای چند ماه قبل ارائه کردم.

وی افزود: همچنین یک مجموعه متشکل از 20 سوال کلیدی را در این جلسه مطرح کرده و به آنها پاسخ دادم و ضمن مرور تحولات اخیر به نامه آقای عباسی معاون رئیس جمهور به آمانو مبنی بر نشان دادن عزم سیاسی ایران برای رفع ابهامات و سفر معاون مدیر کل آژانس برای رفع ابهامات اشاره کردم که گامی اساسی از طرف ایران بود و علی رغم اینکه هنوز برنامه کاری یا مدالیته که از نظر ایران تکمیل شده خاتمه داده نشده است اقدامات فراوانی از سوی ایران صورت داده شده که نشانگر این است، ایران از هیچ تلاشی برای رفع ابهام و دنبال کردن شفافیت دریغ نکرده است.

وی به انتشار گزارش مدیر کل آژانس در شب گذشته اشاره کرد و گفت: آمانو بر انتشار مطالبش اصرار ورزید و به همین دلیل جنبش عدم تعهد نسبت به آن اعتراض کرد که این اقدامات باعث خدشه دار شدن فضای همکاری و مغایر با اصل حفاظت اطلاعات محرمانه آژانس تلقی می شود.

سلطانیه خاطرنشان کرد: یکی از اعضای جنبش عدم تعهد می گفت شنیده است این اسناد محرمانه از هفته گذشته به پنج عضو شورای امنیت که دارای سلاح هسته ای هستند تحویل شده که این کار تخلف است، چون بر اساس اساسنامه آژانس همه کشورها برابرند و ما چیزی به عنوان گروه خاص در آژانس نداریم.

وی ادامه داد: همچنین در جلسه دیروز تروئیکای عدم تعهد متشکل از بنده، سفیر کوبا و سفیر مصر در آژانس موظف شدند ملاقاتی با آمانو داشته و اعتراض جنبش عدم تعهد را به وی منعکس کنند.

سلطانیه اظهار داشت: آمانو قرار بود امروز گزارشش را صادر کند اما شب گذشته و 24 ساعت قبل از قرار قبلی و با ضمائمی که نباید منتشر می شود آن را منتشر کرد.

وی گفت: سفرای چین و روسیه دو بار نسبت به این اقدام آمانو هشدار دادند که اقدام وی قابل توجیه نیست، اما آمانو تحت فشار چند کشور غربی به خصوص آمریکا انتظار اکثریت کشورها را نادیده گرفت.

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید کرد: مسئولیت عواقب این برخوردها و ایجاد فضای تنش و اختلاف و تخلف حفاظت از اسناد کشورها متوجه آمانو است و از این به بعد وی با چالش جدی روبرو است.

وی با بیان اینکه ایران تاکنون حسن نظر خود را نشان داده است، گفت: من ضمن تقدیر از حمایت جنبش عدم تعهد که همواره حمایت خود را از ایران اعلام داشته است تأکید می کنم که ما هیچ گاه عدم تعهد را به خاطر حمایتی که از ما داشته اند ناامید نکرده ایم و به تعهدات خود عمل کرده ایم، در عین حال هیچ وقت از حق خود نیز گذشت نکرده ایم.

سلطانیه تصریح کرد: کشورهای در حال توسعه باید بدانند که مقاومت ما برای آنهاست و این مقاومت باعث می شود که این سناریو برای آنها پیاده نشود.

وی اعلام کرد که گروه های کاری جنبش عدم تعهد جلسات خود را به زودی آغاز می کند تا بیانیه ای نیز در حمایت از جمهوری اسلامی ایران توسط این جنبش صادر شود.

سفیر ایران در آژانس به ملاقات روز گذشته خود با آمانو مدیر کل آژانس اشاره کرد و گفت: در این دیدار با مرور اقدامات صورت گرفته از سوی ایران هشدار دادم که انتشار این گزارش به صلاح آژانس نیست هرچند که گزارش منتشر شده مطلب جدیدی نداشت و تکراری است اما نفس آن اشتباه است و فضای مثبت و سازنده ای که ایجاد شده بود را مخدوش می کند که همین طور هم شد.

سلطانیه خاطرنشان کرد: من با آمانو اتمام حجت کرده بودم که انتشار گزارشش کار شایسته ای نیست و بعد از ملاقات نیز به این نتیجه رسیدم که کشورهای دوست را در جریان موضوع قرار دهم که منجر به تصمیم مهم برگزاری جلسه اضطراری جنبش عدم تعهد شد و این جنبش رسما مخالفت خود را با گزارش آمانو اعلام کرد.

وی همچنین اعلام کرد جلسه شورای حکام هفته آینده برگزار می شود که سه روز اول مباحث مربوط به همکاری و مباحث فنی است و پنجشنبه و جمعه نیز نشست شورا خواهد بود.

سفیر ایران در آژانس در خصوص هماهنگی آمانو با آمریکا در انتشار گزارشش گفت: به هر حال ایشان به صورت سالانه گزارشی در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد اما سفری نیز به واشنگتن داشت که با مقامات آمریکایی دیدار کرد، بر این اساس هر اقدامی که انجام داده نشانه توجه به نظرات آمریکا است تا نظرات عدم تعهد و چین و روسیه و سایر کشورها.

سلطانیه در پایان گفت: تصمیم آمانو مسئولیتی برای او خواهد داشت و من فکر می کنم از این به بعد عدم تعهد منسجم تر عمل خواهد کرد تا آژانس بین المللی انرژی اتمی بی طرفانه رفتار کند.