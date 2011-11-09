مس کرمان در کیش دیدار تدارکاتی برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا هاشمی با بیان اینکه تمرینات بلاژویچ نشاط خاصی به تیم داده است گفت: تیم مس کرمان روزانه در دو نوبت تمرینات تاکتیکی و تکنیکی خود را دنبال می کند.

وی بیان داشت: بازیکنان مصدوم تیم مثل فرزاد حسینخانی، خلیل زاده، حسن زاده و سالاری زیر نظر کادر پزشکی تیم جلسات فیزیوتراپی را در برنامه دارند و خوشبختانه در تمرینات نیز حضور دارند.

هاشمی عنوان داشت: مس کرمان دوشنبه آینده در کیش با یکی از تیم های لیگ برتری که در کیش اردو دارند، بازی تدارکاتی خواهد داشت.



هاشمی ادامه داد: اردوی تیم مس کرمان دوشنبه به پایان رسیده و این تیم برای دیدار 27 آبان مقابل شاهین بوشهر آماده می شود.

