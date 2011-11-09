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۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۳۲

هاشمی:

مس کرمان در کیش دیدار تدارکاتی برگزار می کند

مس کرمان در کیش دیدار تدارکاتی برگزار می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست مس کرمان گفت: مس کرمان که در اردوی هشت روزه کیش به سر می برد دوشنبه آینده در این شهر با یکی از تیم های لیگ برتری که در کیش اردو دارند، بازی تدارکاتی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا هاشمی با بیان اینکه تمرینات بلاژویچ نشاط خاصی به تیم داده است گفت: تیم مس کرمان روزانه در دو نوبت تمرینات تاکتیکی و تکنیکی خود را دنبال می کند.

وی بیان داشت: بازیکنان مصدوم تیم مثل فرزاد حسینخانی، خلیل زاده، حسن زاده و سالاری زیر نظر کادر پزشکی تیم جلسات فیزیوتراپی را در برنامه دارند و خوشبختانه در تمرینات نیز حضور دارند.

هاشمی عنوان داشت: مس کرمان دوشنبه آینده در کیش با یکی از تیم های لیگ برتری که در کیش اردو دارند، بازی تدارکاتی خواهد داشت.
 

هاشمی ادامه داد: اردوی تیم مس کرمان دوشنبه به پایان رسیده و این تیم برای دیدار 27 آبان مقابل شاهین بوشهر آماده می شود.
 

کد مطلب 1455934

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