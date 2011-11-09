۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۶

رحمتی خبر داد:

780 نفر از دانشجویان لرستان آموزش های فنی و حرفه ای را فراگرفتند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: کارشناس مهارتهای پیشرفته اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان گفت: در شش ماه نخست سالجاری 780 نفر از دانشجویان این استان آموزش های فنی و حرفه ای را فراگرفتند.

مهدی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: این میزان آموزش معادل 113 هزار نفر ساعت آموزش بوده است.

وی بیان داشت: از این تعداد دانشجو 240 نفر مربوط به دانشگاه لرستان، 295 نفر مربوط به دانشکده کشاورزی خرم آباد و 54 نفر نیز مربوط به دانشگاه آزاد شهرستان بروجرد بوده است.

کارشناس مهارتهای پیشرفته اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان ادامه داد: همچنین از این تعداد 73 دانشجو مربوط به دانشگاه پیام نور شهرستان بروجرد، 68 نفر دانشگاه پیام نور الیگودرز، 20 نفر دانشگاه دانشگاه پیام نور پلدختر و 32 دانشجو نیز مربوط به دانشگاه پیام نور شهرستان کوهدشت بوده است.

