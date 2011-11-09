10 درصد تختهای درمانی لرستان به مراقبت ویژه تبدیل می شود

اردشیر شیخ آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اقدام در راستای ارائه خدمات تخصصی بیشتر به مردم استان لرستان صورت می گیرد.

وی همچنین بیان داشت: در این نشست با ایجاد تشکیلات مرکز بهداشت شهرستان تازه تاسیس دوره چگنی و واحدهای آن نیز با توجه به تغییرات در تقسیمات وزارت کشور و ایجاد شهرستان یاد شده موافقت به عمل آمد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با اشاره به دیگر مصوبات این نشست یادآور شد: مجوز خرید زمین برای احداث یک مرکز بهداشتی درمانی در بدرآباد علیا، احداث سه خانه بهداشت در سراب یاس، پاپی خالدار و هفت چشمه، موافقت با استخدام 15عضو هیئت علمی جدید از دیگر مصوبات هیئت امنای این دانشگاه بود که مورد تاکید استاندار لرستان و سایر اعضاء هیئت امنای دانشگاه نیز قرار گرفت.

شیخ آزادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگزینی حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی در امورات مالی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان عنوان کرد: این امر یکی از کارهای بسیار بزرگ و ارزشمندی بود که علی رغم دشواری های فراوان و خاص خود با همت، تلاش و زحمات شبانه روزی کارکنان دانشگاه از سال گذشته در لرستان به مرحله اجرا درآمده است.

وی یادآور شد: طرح جایگزینی حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی در امورات مالی دانشگاهها در 11 دانشگاه اجرا شده است که دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان نیز یکی از دانشگاه هایی است که با موفقیت این کار را انجام داده است.