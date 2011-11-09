سرمربی پیشین اتلتیکومادرید هدایت الاهلی امارات را پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سانچس پنجشنبه رسما به عنوان سرمربی جدید باشگاه الاهلی معرفی خواهد شد. این مربی اسپانیایی همانند "دیه‌گو مارادونا" که هدایت باشگاه الوصل را برعهده دارد به لیگ امارات پیوسته است.

فلورس که در سال 2010 اتلتیکومادرید را به عنوان قهرمانی لیگ اروپا رساند پیش از این هدایت تیم‌های ختافه، والنسیا و بنفیکای پرتغال را نیز برعهده داشته است.

"ایوان هاسک"، سرمربی پیشین الاهلی به دلیل شروع ضعیف این تیم در رقابت‌های فصل جدید لیگ امارات و کسب تنها یک پیروزی در سه بازی روز دوشنبه از سمت خود برکنار شد.