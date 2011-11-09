خودم خبرنگارم و مخلص خبرنگاران/ انتشار «زوال کلنل» در ایران ضروری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران صبح امروز با حضور بهمن دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد و محمد اللهیاری فومنی دبیر هفته کتاب امسال در ساختمان فجر وزارت ارشاد برگزار شد.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که نظر او را درباره نامزد شدن رمان «زوال کلنل» نوشته محمود دولت آبادی که در آلمان انتشار یافته و نامزد جایزه بوکر آسیایی شده است، پرسیده بود، گفت: این کتاب چون در خارج از کشور منتشر شده است، ضرورتی ندارد در ایران منتشر شود، البته یک نسخه از کتاب را به من هم داده‌اند که بخوانم.

یکی از خبرنگاران از محمد اللهیاری مدیر اداره کتاب درباره تصمیم جدید وزارت ارشاد برای اعطای مجوز به کتاب‌های مشروطی گفت: این اقدام برای تسهیل در کار نویسندگان و ناشرانی بوده است که در اداره کتاب این گونه تشخیص داده شده که کتاب‌هایشان باید در پاره‌ای از موارد اصلاح شود.

وی افزود: بر این اساس ما مجوز را به ناشر می‌دهیم و او متعهد می‌شود که تا زمان انتشار کتاب نسبت به رفع موارد اصلاحی اقدام کند. البته این مسئله به منتفی شدن اعلام وصول کتاب نیست.

مدیر اداره کتاب تاکید کرد: در صورتی که ناشر بر خلاف تعهد خود عمل کند و نسبت به رفع موارد اصلاحی کتاب اقدام نکند ما بر اساس آیین نامه رسیدگی به تخلفات ناشران عمل خواهیم کرد. البته یادآوری این نکته هم ضروری است که این مسئله عمدتا در رابطه با ناشرانی که در استان‌های دیگر غیر از تهران فعالیت می‌کنند، مطرح است.

همچنین بهمن دری، معاون فرهنگی وزیر ارشاد در این باره گفت: برخی دوستان صدور مجوز به کتاب‌های مشروطی را یک رویا تصور می‌کردند و می‌گفتند این اتفاق امکان ندارد بیفتد، ولی دیدیم که شد و مطمئنا با این کار در حدود 40 تا 50 درصد در روان‌سازی بحث بررسی و صدور مجوز کتاب تاثیر خواهد داشت.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری که منظورش را از مکالمه روز گذشته‌اش با محمد باقر قالیباف شهردار تهران جویا شد، گفت: من به ایشان گفتم شما که می‌خواهید کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوید بهتر است بیشتر به مسئله کتابخوانی توجه داشته باشید. در مجموع، هدف من اصل توجه مسئولان رده بالای کشور به مسئله کتاب است و دیدید که آقای لاریجانی دیروز در افتتاحیه نمایشگاه یاد یار مهربان حضور یافت و مراسم افتتاحیه هفته کتاب هم با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد همچنین در پاسخ به خبرنگار دیگری که از او پرسید چرا در یک سال و نیم گذشته نشست خبری برگزار نکرده‌اید، گفت: من معتقدم که برای اینکه در کارهای فرهنگی شاهد یک رشد و ارتقای خوب باشیم، باید از حاشیه روی پرهیز کنیم .اگر خبرنگاری مباحث عمقی و نه حاشیه‌ای درباره مسئله ترویج کتابخوانی داشته باشد، حاضرم 7 ساعت بنشینم و با او حرف بزنم. این نوید را هم می‌دهم که از این به بعد هر دو ماه یک بار یک نشست خبری برگزار کنیم؛ چرا که من خودم خبرنگار بوده‌ام و مخلص همه خبرنگاران هستم.

دری همچنین از تدوین یک بسته فرهنگی به عنوان برنامه پنجساله معاونت فرهنگی وزارت ارشاد خبر داد و خطاب به خبرنگاران گفت: نمی‌توان تصور کنید که این بسته فرهنگی در طول بیش از 30 ساله بعد از انقلاب چقدر کامل و جامع است.

وی در عین حال تاکید کرد: قرار نیست این بسته فرهنگی اعلام عمومی شود؛ چرا که ما با نهادهای مختلف می‌نشینیم و درباره آن برنامه‌ریزی می‌کنیم و الان هم به 50 محور اجرایی رسیده‌ایم که یکی از آنها بحث بودجه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد است.

دری همچنین در پاسخ به خبرنگاری که از تعداد کم شمارگان کتاب سئوال کرد گفت: در سال گذشته 65 هزار عنوان کتاب مجوز نشر گرفته و منتشر شده است. وضعیت ما از این نظر در منطقه خوب است و ما در رتبه اول قرار داریم، ولی شمارگان کتاب برای ما رضایتبخش نیست و باید همزمان با افزایش عناوین در شمارگان هم تحرکی ایجاد شود. این نوید را خواهم داد که تا سال 94 به نقطه مطلوبی در این زمینه هم برسیم.

در این نشست همچنین محمد اللهیاری فومنی، مدیر اداره کتاب درباره آیین نامه ضوابط نشر کتاب در حوزه‌های کودک و بزرگسال گفت: این آیین نامه بر اساس مصوبه جلسه شماره 660 شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و به وزارت ارشاد ابلاغ شده است. در این آیین نامه پیش بینی شده دو هیئت در حوزه کودک و نوجوان و بزرگسال بحث نظارت بر آثار را دنبال کنند.

وی ادامه داد: تیرماه امسال بود که اعضای هیئت نظارت بر کتاب کودک و نوجوان مشخص شدند و تاکنون هم 3 جلسه برگزار شده که بر اساس یکی از مصوبات این هیئت آیین نامه قبلی همچنان معتبر است، اما اعضای هیئت نظارت تاکید دارند که تغییراتی در آن به ویژه ماده 4 آن که حدود قانونی نشر را مشخص کرده، اعلام شود.

به گفته مدیر اداره کتاب اعضای بررسی و نظارت بر کتاب بزرگسال هم از سوی وزارت ارشاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شدند که البته هنوز تاییدیه احکام آنها به وزارتخانه ابلاغ نشده است.