بارندگی در کشور 1.3 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو در حاشیه افتتاح پروژه های آب و برق در شهرستان سراب، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را گام بزرگی در جلوگیری از اسراف در کشور دانست و افزود: شرایط کشور به گونه‌ای است که باید در استفاده از منابع و تاسیسات آبی توجه بیشتری صورت گیرد و جلوی اسراف در بخش آب و انرژی گرفته شود.

وی از کاهش 10 درصدی مصرف انرژی و کاهش پنج درصدی مصرف آب در کشور بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داده و تصریح کرد: این قانون کار بسیار بزرگی بود که دولت توانست آن را به سرانجام برساند، در حالی که کشورهای زیادی آرزو دارند که مشابه این کار را بدون تنش انجام دهند.



نامجو با بیان این که ادامه روند فعلی مدیریت مصرف کشور را در مسیر توسعه قرار می‌دهد گفت: با اقداماتی که در حوزه وزارت نیرو در استان آذربایجان شرقی انجام شده روند مهاجرت مردم از روستاها به شهرها کاهش یافته است.



وی همچنین از اختصاص یک و نیم میلیون دلار اعتبار برای آب روستایی کشور در سالجاری خبر داد و گفت: خوشبختانه اعتبارات پیش‌بینی شده سال 90 از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده و با بسترسازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم روند مهاجرت معکوس به روستاهای کشور اتفاق افتاده است.



وزیر نیرو با اشاره به دور چهارم سفرهای استانی هیئت دولت تصریح کرد: رئیس جمهور در این دور از سفرها شخصا مصوبات سفرهای قبلی را پیگیری می‌کند و این نشانه‌ای از عزم جدی دولت برای برقراری وحدت بین مردم و مسئولان است.



وی همچنین با اشاره به پرونده‌سازی غرب علیه ایران اظهار داشت: قدرت‌هایی که تحریم جمهوری اسلامی را دنبال می‌کنند اکنون خود دچار چالش شده‌اند و تاریخ نشان داده است که آنها برای رهایی از فشارهای درونی خود به اتهام‌زنی علیه جمهوری اسلامی روی می‌آورند.



نامجو تصریح کرد: البته ملت ما هوشمند و باصیرت هستند و مایه مباهات دولتمردان است که خدمتگذار این ملت هستند.



وزیر نیرو که برای افتتاح چند طرح عمرانی و آبیاری به آذربایجان شرقی سفر کرده بود در این جلسه دستورات لازم را برای حل مشکلات شهرستان سراب در حوزه وزارتخانه متبوع خود صادر کرد.