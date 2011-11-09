به گزارش خبرنگار مهر، با تشدید تنش ها میان شرکت های هواپیمایی و وزارت راه و شهرسازی برای ورود هواپیمایی قطر به ایران، انجمن شرکت های هواپیمایی چندین نامه به وزیر راه و شهرسازی ارسال کرد و درباره عواقب ورود این شرکت هواپیمایی به ایران هشدار داد.

این نامه ها تنها پیرامون حضور شرکت هواپیمایی قطر به ایران نبود و مسایلی مانند قیمت بلیت، نرخ تضمینی ارز و خرید نقدی سوخت مورد توجه قرار گرفته است تا شرکت ها بتوانند دوباره حمایت دولت را برای تامین سوخت به دست آورند.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در گفتگو با مهر درباره جزئیات نامه ایرلاین ها به وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: شرکت های هواپیمایی در قالب این نامه ها نگرانی خود را بابت حضور شرکت های هواپیمایی قطر به کشور اعلام کردند و جلساتی هم دراین باره میان مدیران ایرلاین ها با وزیر برگزار شد.

حمید غوابش با اشاره به مشکل تامین سوخت هواپیماها گفت: مشکل بزرگتر ایرلاین ها، ضرورت خرید نقدی سوخت با قیمت 400 تومان از دولت است که این موجب مشکلات بسیاری شده است.

گرچه وزیر راه و شهرسازی در تازه ترین اظهار نظر اعلام کرد که شرکت‌های ماهان، هما و آسمان که بیشتر جابجایی‌ها را انجام می‌دهند و در جلسه تفاهم با طرف قطری بوده‌اند، مخالفتی ندارند اما انجمن شرکت های هواپیمایی با رد این موضوع عنوان می کند که مدیران عامل این شرکت ها موافقتی با این طرح ندارند.

مخالفت ماهان ایر و ایران ایر با ورود هواپیمایی قطر

در این باره رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه وزیر راه و شهرسازی در انتخاب ایرلاین ها گزینشی عمل می کند، بیان کرد: برخی از شرکت ها دولتی هستند و اجازه مخالفت با تصمیمات دولت را ندارند اما بنده از مدیران عامل ماهان و ایرایر سوال کردم و آنها گفتند که مخالفت خود را به وزیر هم اعلام کرده ایم.

سید عبدالرضا موسوی مشکل صنعت هواپیمایی را عدم حمایت دولت عنوان کرد و گفت: اگر دولت دلار را به نرخ تضمینی به ایرلاین ها بدهد بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد اما باوجود نامه نگاری های متعدد سازمان هواپیمایی کشوری، بانک مرکزی جوابی نداده است.

وی تصریح کرد: حضور هواپیمایی قطر در ایران وابسته به مسایل سیاسی است و اگر روزی رابطه سیاسی ایران و قطر پرتنش شود بطور حتم هواپیمایی این کشور پروازهایش را در ایران انجام نخواهد داد و مسافران را با مشکلات زیادی روبرو می کند.