600 میلیون تومان بن کارت الکترونیکی کتاب در نمایشگاه کرمان ارائه شد

احمد سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: با تخفیف 20 درصدی ناشران، آثار ارائه شده در این نمایشگاه با 40 درصد تخفیف به علاقمندان عرضه می شود.

وی ادامه داد: بیش از 950 ناشر برای حضور در نمایشگاه کتاب استان کرمان اعلام آمادگی کردند که از این تعداد اکثر آنها حضور یافتند.

سعیدی همچنین از برگزاری شبهای فرهنگی در حاشیه نمایشگاه کتاب کرمان خبر داد و اظهار داشت: در این رویداد فرهنگی برنامه هایی ویژه کودکان و نوجوانان نیز اجرا می شود.

وی همچنین اظهار داشت: خوشبختانه از هشتمین نمایشگاه نیز مثل سایر نمایشگاههای کتاب دراستان کرمان استقبال بی نظیری صورت گرفته است.

هشتمین نمایشگاه کتاب استان کرمان در محل نمایشگاه های جنوب شرق واقع در میدان بیرم آباد در حال برگزاری است.

