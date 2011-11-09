ولایت بزرگترین نعمت الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجتبی رسولی ظهر چهارشنبه در جمع فرماندار و مسئولان ادارات و نهادهای شهرستان میاندورد اظهار داشت: ولایت بزرگترین نعمت الهی بوده که خداوند آن را موجب امتنان قرار داده است.

وی گفت: مخلوقات خداوند در برابر ولایت بسیار کوچک اند و خداوند از هیچ موضوعی غیر از ولایت با منت یاد نکرده است.

رسولی با تبریک فرارسیدن ایام غدیر خم ابراز داشت: در غدیر، ولایت به بالاترین حد خود رسید تا آنجا که رسالت پیامبر (ص)بدون اعلام ولایت امیرالمومنین (ع) هیچ شمرده می شود.

وی افزود: غدیر خم بالاترین عید اسلام و شیعیان بوده زیرا رسالت پیامبر(ص) با ولایت حضرت علی (ع) کامل شده است.

امام جمعه میاندرود تأکید کرد: خداوند دستور اکمال دین و بیان ولایت حضرت علی (ع) را صادر فرمود و به پیامبر(ص) نیز امر کرد تا رسالت خود را کامل کند و از کید و فتنه مردم نترسد.

وی افزود: خداوند زمینه ساز ابلاغ ولایت امیرالمومنین (ع) شد تا جایی که 120 هزار نفر در غدیر خم برای بیعت با حضرت علی(ع) جمع شدند و به او تبریک گفتند و بر ولایت امیرالمومنین (ع) صحه گذاشتند و این امر سبب شد تا ولایت آن حضرت به سراسر عالم برسد.