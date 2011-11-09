به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحمانی گفت در راستای ماده 195 قانون کار، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق سالهای گذشته اقدام به شناسایی و معرفی کارگران نمونه استان میکند.
وی با اشاره به اینکه هر ساله طی سه مرحله کارگران نمونه شناسایی و انتخاب میشوند، افزود: در مرحله مقدماتی کارگران مخترع، مبتکر و خلاق واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی توسط کارفرما و تائید شوراهای اسلامی یا نماینده کارگران شناسایی و طبق شاخصهای مربوطه معرفی میشوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم افزود: از میان کارگران مرحله مقدماتی تعدادی توسط کمیته علمی و فنی استان به عنوان کارگر نمونه استانی انتخاب که طی مراسمی از آنها تقدیر به عمل میآید.
وی گفت: مرحله نهایی شامل انتخاب کارگر نمونه کشوری است که توسط کمیته علمی و فنی انتخاب کارگران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام میشود.
رحمانی هدف از این کار را تشویق کارگران خلاق و فعال در جهت ترویج بیشتر ارزشهای اسلامی، اخلاقی و انضباط در کار و ترغیب کارگران به ارتقای سطح علمی و مهارت شغلی و آگاهی و شناسایی کارگر مبتکر و نوآور به منظور کاهش وابستگی و استقلال اقتصادی دانست.
وی تصریح کرد: از جمله شرایط لازم جهت شرکت در طرح یاد شده رعایت شئونات اسلامی و اصول اخلاقی، مسئولیت پذیری و داشتن وجدان کاری و رعایت آئیننامههای داخلی کارگاه و حضور به موقع در محل کار، رعایت موارد ایمنی و تلاش در جهت کسب آموزشهای ایمنی، حفاظتی و بهداشتی، تلاش در جهت ارتقای مهارتهای شغلی و انتقال دانش و تجربیات به همکاران، روابط مناسب و حسن برخورد با سایرهمکاران، ارتباط با نهادهای داخلی کارگاه و تلاش در جهت گسترش فعالیتهای گروهی و اجتماعی، ارائه شیوههای نوین در کار یا اختراع، ابتکار، اصلاح و تکمیل و راه اندازی سیستمها و تجهیزات و بالاخره ابتکار و نوآوری در زمینه افزایش بهرهوری بازده تولید با کاهش ضایعات است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم افزود: در انتخاب گروه کار نمونه ملاک همفکری و مشارکت گروهی و آموزشهای درون گروهی به معیارهای فوق نیز افزوده میشود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم از شناسایی و ثبت نام 191 کارگر نمونه در قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحمانی گفت در راستای ماده 195 قانون کار، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق سالهای گذشته اقدام به شناسایی و معرفی کارگران نمونه استان میکند.
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