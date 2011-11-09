به گزارش خبرگزاری مهر، دلیو روسی بلافاصله بعد از اخراج "سینیشا میهایلوویچ" به عنوان سرمربی جدید ویولا (لقب فیورنتینا) معرفی شد.

روسی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از باشگاه فیورنتینا با من تماس گرفتند و بدون لحظه‌ای درنگ پیشنهاد هدایت این تیم را قبول کردم. این فرصتی بود که ارزش تجربه کردن آن را داشت.

وی با ابراز امیدواری از اینکه بتواند انتظارات را در تیم فیورنتینا برآورده کند، اظهار داشت: طی چند ماه گذشته خبر پیشنهاد چندین باشگاه مختلف به من در رسانه‌ها منتشر شد اما همه آنها شایعه بود.

سرمربی اسبق پالرمو که تا ژوئن 2013 با فیورنتینا قرارداد امضا کرده هدایت تیمی را بر عهده گرفته که هم اکنون در رده سیزدهم جدول قرار دارد و از 10 بازی این فصل خود تنها سه پیروزی کسب کرده است.

مسئولان باشگاه فیورنتینا بعد از شکست یک بر صفر این تیم مقابل کیه‌وو تصمیم گرفتند میهایلوویچ را که فصل گذشته این تیم را به عنوان نهمی سری آ رساند از کار برکنار کنند.

روسی در ادامه خاطر نشان کرد: عادت ندارم به هواداران قول بدهم اما تمام تلاشم را خواهم کرد تا در پایان فصل فیورنتینا رتبه مناسبی در جدول کسب کند. می خواهم روح تازه‌ای در این تیم ایجاد کنم و انگیزه بازیکنان را بالا ببرم. امیدوارم بتوانم هواداران این تیم را راضی کنم.

روسی 51 ساله از ماه ژوئن و بعد از ترک پالرمو تا به حال بدون تیم بوده است و در اولین بازی روی نیمکت تیم جدیدیش فیورنتینا در "آرتمیو فرانچی" میزبان میلان خواهد بود.