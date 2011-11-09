صادرات 24 میلیون دلاری کالا از مرز بازرگان/ تردد یک میلیون مسافر

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نامدار پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه طی این مدت بالغ بر 54 هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شده، افزود: این میزان صادرات با 30 هزار دستگاه کامیون شامل انواع فرآورده های نفتی، سنگ معدنی، میوه و تره بار انجام شده است.

وی ترکیه، آلمان، ایتالیا و گرجستان را کشورهای مقصد کالاهای صادراتی از طریق گمرک بازرگان عنوان کرد و بیان داشت: این میزان صادرات از لحاظ وزن نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 27 درصد رشد داشته است.

مدیر کل گمرک بازرگان اظهار داشت: همچنین از طریق مسافران خروجی صادرات چمدانی به میزان سه میلیون و 700 هزار دلار انجام گرفته که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 17 درصد از لحاظ وزن افزایش را نشان می دهد.

نامدار ادامه داد: از ابتدای سالجاری تا کنون با 16 هزار دستگاه کامیون جنس شامل انواع کالاهای صنعتی، ماشین آلات، لوازم یدکی، تخم مرغ خوراکی و پروفیل MDF به وزن 288 هزار تن از طریق مرز بازرگان به ارزش 246 میلیون دلار وارد کشور شده که از لحاظ وزن 127 در صد نسبت به مدت زمان سال قبل رشد دارد.

این مسئول با بیان اینکه طی این مدت از طریق این مرز یک میلیون نفر تردد داشته است، افزود: درآمدهای عمومی گمرگ بازرگان 648 میلیارد و 721 میلیون ریال بوده که این میزان درآمد نسبت به مدت زمان سال قبل 46 درصد افزایش دارد.

گمرگ بازرگان در شمال غرب کشور در شهرستان ماکو قرار دارد و این گمرگ به عنوان اولین و بزرگ ترین مرز زمینی کشور نقش بسیار اساسی در صادرات و واردات، ترانزیت و تردد مسافر دارد.