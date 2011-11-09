اکبر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال جوانان ایران و عملکرد این تیم در رقابت‌های فوتبال انتخابی قهرمانی جوانان آسیا گفت: پیش از شروع مسابقات من و همکارانم در کادر فنی انتظار صعود داشتیم اما برخی از کارشناسان فوتبال در این خصوص نگران بوده و شک و تردید داشتند که این موضوع وظیفه ما را سخت‌تر می کرد.

وی افزود: در موفقیت تیم فوتبال جوانان من کمترین نقش را داشتم و بیشترین نقش را همکارانم در کادر فنی و 120 مربی که در 9 منطقه کار استعدادیابی را انجام دادند برعهده داشتند، البته طی این مدت بیشترین فشار کاری روی من بود.

سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران با اشاره به روند آماده سازی تیمش افزود: بعد از انتخاب بازیکنان تیم فوتبال جوانان ایران ما 10 مرحله اردوی آمادگی داشتیم و یک دیدار دوستانه خوب را با تیم فوتبال جوانان سوریه برگزار کردیم. پس از آن در تورنمنت شش جانبه ویتنام نیز دوم شدیم و 2 بازی تدارکاتی را نیز با تیم فوتبال جوانان عربستان در امارات انجام دادیم.

وی با ابراز خرسندی از اینکه تیمش مرحله انتخابی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا را با چهار پیروزی و 14 گل‌زده و بدون گل‌خورده پشت سر گذاشته است، اظهار داشت: امیدوارم برخی از مسئولان فدراسیون که از من حمایت نکرده و در مورد عملکردم شک و تردید داشتند با دیدن این بازی‌ها متقاعد شده و در ادامه راه از بازیکنان و کادر فنی تیم جوانان ایران حمایت کنند.

محمدی خاطر نشان کرد: در پروسه انتخاب بازیکنان تیم فوتبال جوانان ایران توسط استعدادیاب‌ها 250 بازیکن مستعد و نخبه را شناسایی کردیم و آنها در حال حاضر دارای شناسنامه فوتبالی هستند. به غیر از این تعداد بازیکن پنج هزار بازیکن دیگر هم در لیگ منطقه‌ای جوانان زیرنظر گرفته شده‌اند.

سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران از نیازهای این تیم برای موفقیت در مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا یاد کرد و گفت: اگر بخواهیم تیم فوتبال جوانان ایران در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا موفق شود، نیاز به پنج فاکتور امکانات، حمایت مسئولان، مربیان، تماشاگران و رسانه‌ها داریم.

وی در ادامه افزود: ما در رده سنی جوانان لیگ منظم نداشتیم که خوشبختانه امسال با مساعدت مسئولان فدراسیون فوتبال این لیگ راه اندازی شده است. اگر می خواهیم استعدادهای جوان فوتبال ایران به ثمر برسند باید از آنها در ترکیب تیم‌های لیگ 2 یا لیگ یک و حتی لیگ برتر استفاده شود.

محمدی خاطر نشان کرد: برای حضور در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا نیاز به دیدارهای تدارکاتی بین المللی سخت‌تری به ویژه با تیم‌هایی از آمریکای جنوبی و آفریقا داریم.

وی افزود: تا سال آینده که مرحله بعدی رقابت‌های فوتبال قهرمانی جوانان آسیا برگزار می شود، نباید تیم ایران ریزش داشته باشد. خوشبختانه بازیکنان تیم فوتبال جوانان ایران از نظر سنی مشکل ندارند و می توانیم با ترکیب تیم فعلی به مسابقات آسیایی برویم.

سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران در خاتمه تصریح کرد: ماموریت من رساندن تیم جوانان فوتبال ایران به دور نهایی رقابت‌های فوتبال قهرمانی جوانان آسیا بود که این کار را به خوبی انجام دادم. در مدت همکاری‌ام با تیم جوانان هیچ وقت به قرارداد و یا ماندن و رفتن فکر نکرده‌ام و امیدوارم اگر کسی از من شایسته‌تر است بیاید و هدایت تیم جوانان را برعهده بگیرد.