سد سیاه بیشه کندوان 92 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، میرقدیر رضایی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان اظهار داشت: طرح مطالعاتی این سد از سال 64 آغاز و فاز اجرایی آن به عنوان یکی از مصوبات سفر دولت به مازندران قرار گرفت و تاکنون از پیشرفت 92 درصدی برخوردار بوده است.

وی اضافه کرد: بیش از سه هزار نیروی انسانی در پروژه نیروگاه و سد سیاه بیشه مشغول به فعالیت هستند.

رضایی به پروژه های دیگر شهرستان چالوس اشاره کرد و عنوان داشت: پروژه عظیم بزرگراه تهران شمال، گاز رسانی به شهر کلاردشت، احداث پل پارک سنگی، احداث بیمارستان 217 تختخوابی چالوس و شهرک صنعتی مرزن آباد از مهمترین پروژه هایی بوده که در حال اجرا است.

فرماندار چالوس، درخصوص فرصتهای اشتغالزایی ایجاد شده در این شهرستان اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری بیش از هزار و 250 فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی با تاکید بر استقلال تمام ادارات در چالوس افزود: به واسطه اینکه شهرستان چالوس در سطح کشوری ارائه خدمات می کند بنابراین ضروری است تا تمام ادارات آن مستقل عمل کنند.

پروژه نیروگاه و سد سیاه بیشه بر روی رودخانه چالوس احداث شده که در فاصله 10 کیلومتری شمال تونل کندوان و در مسیر جاده کرج چالوس در مازندران واقع شده است.