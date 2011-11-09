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۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۳

با گذشت 26 سال/

سد سیاه بیشه کندوان 92 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

سد سیاه بیشه کندوان 92 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

چالوس - خبرگزاری مهر: فرماندار چالوس از پیشرفت 92 درصدی سد بزرگ سیاه بیشه کندوان با گذشت 26 سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میرقدیر رضایی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان اظهار داشت: طرح مطالعاتی این سد از سال 64 آغاز و فاز اجرایی آن به عنوان یکی از مصوبات سفر دولت به مازندران قرار گرفت و تاکنون از پیشرفت 92 درصدی برخوردار بوده است.

وی اضافه کرد: بیش از سه هزار نیروی انسانی در  پروژه نیروگاه و سد سیاه بیشه مشغول به فعالیت هستند.

رضایی به پروژه های دیگر شهرستان چالوس اشاره کرد و عنوان داشت: پروژه عظیم بزرگراه تهران شمال، گاز رسانی به شهر کلاردشت، احداث پل پارک سنگی، احداث بیمارستان 217 تختخوابی چالوس و شهرک صنعتی مرزن آباد از مهمترین پروژه هایی بوده که در حال اجرا است.

فرماندار چالوس، درخصوص فرصتهای اشتغالزایی ایجاد شده در این شهرستان اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری بیش از هزار و 250 فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی با تاکید بر استقلال تمام ادارات در چالوس افزود: به واسطه اینکه شهرستان چالوس در سطح کشوری ارائه خدمات می کند بنابراین ضروری است تا تمام ادارات آن مستقل عمل کنند.

پروژه نیروگاه و سد سیاه بیشه بر روی رودخانه چالوس احداث شده که در فاصله 10 کیلومتری شمال تونل کندوان و در مسیر جاده کرج چالوس در مازندران واقع شده است.

کد مطلب 1455998

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