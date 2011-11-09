به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بزرگنیا کارگردان فیلم "راه آبی ابریشم" با حضور در برنامه "صدای تصویر" و در گفتگو با محمود گبرلو کارشناس مجری و دیگر منتقدان سینمای حاضر در برنامه به تبیین وجوه مختلف فیلم خود میپردازد.
ضرورت ساخت فیلمهایی چون "راه آبی ابریشم"، نحوه نگارش این فیلم، میزان استقبال مخاطب از فیلمهایی این چنین، نحوه انتخاب بازیگران و سبک کارگردانی فیلم و مشکلاتی که در تولید این گونه فیلمها وجود دارد از جمله نکاتی است که در این برنامه به آنها اشاره میشود.
"صدای تصویر" را فرهاد دهنوی به سردبیری فهیمه پناه آذر تهیه میکند. این برنامه را روز جمعه دوم آبان ساعت 16 روی موج اف ام ردیف 5/103 از رادیو گفتگو بشنوید.
