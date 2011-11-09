همایش بررسی وضعیت آموزشی کلانشهرها در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر موسسه تحقیقات، آموزش و مشاوره شهرداری های خراسان رضوی در این همایش اظهار کرد: کشورهای جهان در عصری که به انفجار اطلاعات شهرت دارد به فراخور ساختار و موقعیت خود در حال حرکت پرشتاب به سوی بناکردن جامعه ای بر مبنای فن آوری های نوین به خصوص در مدیریت شهری و ساماندهی امور شهری هستند.

امیر فرهادیان افزود: راهبرد این همایش، بازآموزی مباحث آموزشی و تبادل نظرات و تجربیات و همچنین برقراری ارتباط هرچه بیشتر مسئولین آموزشی کلان شهرها بود.

مدیر موسسه تحقیقات، آموزش و مشاوره شهرداری های خراسان رضوی گفت: آموزش نقش بسیار مهم و انکار ناپذیری در زندگی دارد و باید زیرساخت های لازم در زمینه آموزش و تربیت نیروی انسانی ایجاد شود.

فرهادیان افزود: آموزش در صورتی می تواند نقش تاثیرگذار خود را ایفا کند که از لحاظ کیفی به حد مطلوب رسیده باشد براین اساس سعی داریم علوم کاربردی را گسترش داده و محیطی جدیدتر و خلاقانه تر برای آموزش فراهم کنیم.

وی گفت: شرکت کنندگان در این همایش همچنین از شهرداری طرقبه و موسسه آموزشی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی دیدن کرده و از نزدیک با امکانات و توانمندی های این مجموعه آشنا شدند.