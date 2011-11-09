به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به محدودیت منابع آبی در کشور، بر لزوم نهادینه کردن فرهنگ صرفهجویی تأکید و خاطرنشان کرد: در همین راستا اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی به منظور ترویج فرهنگ استفاده صحیح از آب به یک ضرورت تبدیل شده است.
محمد کربلایی ابراهیمی برگزاری جشنواره فراگیری نخستین واژه (آب) را از جمله برنامههای فرهنگی و آموزشی در زمینه استفاده بهینه از آب برشمرد و اظهار داشت: امسال سومین جشنواره فراگیری نخستین واژه (آب) 22 آبانماه به صورت همزمان در مدارس منتخب سراسر کشور برگزار خواهد شد.
مدیر آموزش همگانی شرکت آبفای قم ابراز داشت: به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت توجه همه مردم و مسئولان به مسئله آب، جشنواره فراگیری نخستین واژه با به صدا درآمدن زنگ آموزش آب در مدارس ابتدایی آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه این جشنواره ویژه دانش آموزان پایه اول ابتدایی است، خاطرنشان کرد: با برنامهریزیهای صورت گرفته دانش آموزان پایه اول که پس از گذشت حدود دوماه از آغاز سال تحصیلی نوشتن واژه آب را فرا گرفته اند در این جشنواره با اهمیت این مایع حیاتی در محیط زیست و زندگی انسانها آشنا میشوند.
کربلایی با تقدیر از همکاری خوب مدیران آموزش و پرورش و مربیان مدارس استان با این شرکت در راستای نهادینه کردن فرهنگ استفاده صحیح از آب در مدارس گفت: جشنواره فراگیری نخستین واژه در شهر قم به صورت ویژه در 14 مدرسه منتخب نواحی چهارگانه آموزش و پرورش توسط اولیای مدارس و در دو مدرسه منتخب دخترانه و پسرانه به صورت رسمی با حضور مسئولان استان برگزار خواهد شد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد برگزاری این برنامهها در نهایت به اصلاح الگوی مصرف آب در جامعه بیانجامد.
با نواختن زنگ آموزش آب/
سومین جشنواره سراسری فراگیری نخستین واژه در قم برگزار میشود
قم - خبرگزاری مهر: سومین جشنواره فراگیری نخستین واژه "آب" همزمان با سراسر کشور با نواخته شدن زنگ آموزش آب در مدارس ابتدایی قم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به محدودیت منابع آبی در کشور، بر لزوم نهادینه کردن فرهنگ صرفهجویی تأکید و خاطرنشان کرد: در همین راستا اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی به منظور ترویج فرهنگ استفاده صحیح از آب به یک ضرورت تبدیل شده است.
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