تخفیف شهریه تحصیلی فرزندان شاهد به دانشگاه آزاد ابلاغ نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حسینیفدروی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در سالن جلسات این دانشگاه اظهار کرد: هر ماه دو جلسه با بنیاد شهید و امور ایثارگران برای رفع مشکلات دانشجویان فرزندان شاهد و ایثارگر گذاشته میشود.
وی با بیان اینکه این دانشگاه هیچگونه کمک دولتی دریافت نمیکند، اظهار داشت: تخفیفی که اکنون به دانشجویان فرزند شاهد و ایثارگر داده میشود از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت میشود.
وی گفت: در این زمینه هنوز ابلاغی به ما نشده است و در صورت ابلاغ طبق قانون عمل میکنیم.
وی یادآور شد: شهریه تعدادی از دانشجویان این دانشگاه که زیر پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند از سوی نهادهای حمایتی پرداخت میشود.
وی بیان کرد: تا پیش از این هم طرحهای حمایتی از دانشجویان شاهد در قالبهای دیگر انجام میشده است که اکنون هم ادامه دارد.
به گفته وی، حتی اگر شهریههای حمایتی نهادهای مذکور دیر وصول شود، از ثبت نام و ادامه تحصیل دانشجویان زیرپوشش جلوگیری نمیشود.
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