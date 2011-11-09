نمایش "تهران 1390 خورشیدی" در نیشابور به روی صحنه رفت

غلامرضا سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان داشت: نمایش "تهران 1390 خورشیدی" توسط سلما سلامتی نوشته شده و محسن مسعودی فر هنرمند جوان تئاتر نیشابور کارگردانی کرده است.

وی افزود: در این نمایش بازیگران صاحب نام نیشابوری چون علی جهان تیغ، رضا ایزدی، یلدا دهجوریان، سحر کاهانی، وحید زروندی و یونس رضوی به ایفای نقش پرداخته اند و فرامرز فضلی، ناصر تفضلی، علیرضا زرگریانی، فاطمه حاجی آبادی، مهری جوریان و محمد عراقی در مقام آهنگ ساز، موسیقی، دکور،گریمور و نور همکاری دارند.

سلامتی به داستان این نمایش اشاره کرد و گفت: دختر وپسری با هم ازدواج کرده اند که پدر دختر با این ازدواج مخالف است که نتیجه آن درگیر یهایی را بوجود می آورد که در نمایش خواهید دید.

وی تصریح کرد : نمایش "تهران 1390 خورشیدی" از 17 تا 20 آبان جاری از ساعت 18 بعداز ظهر در محل تالار ادیب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور ویژه عموم هنرمندان ومردم فرهنگ و هنر دوست نیشابوری به روی صحنه می رود.