آثار راه یافته به جشنواره شرکتهای تولید فیلمهای کوتاه غیر سینمایی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو انتشار فراخوان دومین جشنواره شرکتهای تولید فیلم های کوتاه غیر سینمایی استان فارس، تعداد 61 اثر در بخشهای مختلف از جمله داستانی، مستند، نماهنگ، آگهی بازرگانی، انیمیشن به دفتر دبیرخانه جشنواره رسید.

هیئت انتخاب تشکیل شده از مسعود منشور، پیمان دهقانی و تورج زارع گلستانی است که پس از بازبینی آثار برگزیده برای راه یابی به بخش مسابقه جشنواره را معرفی کردند.

بخش داستانی:

1- عقل سرخ به کارگردانی علی زارع قنات نویی2- بالهای سپید به کارگردانی ناد علی شجاعی 3-شادمان به کارگردانی محمد زارع شریفی

بخش مستند:

1- چهار روز آفرینش به کارگردانی مازیار محمدی نژاد 2- شیخ احمد نیریزی به کارگردانی علی ناجی 3- منطقه تاریخی و حیاتی تازه به کارگردانی محمد رضا اسلامی فر 4- قطار شهری به کارگردانی نوید جعفری 5- مسجد نصیر الملک 6- آب و خاک به کارگردانی برهان فهندژ سعدی 7- نسبت طلایی ساخته قاسم کشاورزی 8- ITMCساخته مسعود پور غلامی 9- گنجشکک اشی مشی به کارگردانی سارا شریفی

بخش تیزر:

1- احمد نیریزی ساخته علی ناجی 2- جشنواره فیلم کوتاه ساخته ناد علی شجاعی3- قطار شهری شیراز ساخته نوید جعفری

پویا نمایی

1- تاجر خسیس ساخته سروش خادمی 2- میوه رسیده ساخته محمد علی شریف پور

برنامه نمایش فیلم های راه یافته به بخش مسابقه این جشنواره در روز های 17، 18 و 19 آبان ماه در مجموعه فرهنگی هنری حافظ از ساعت 16.30 دقیقه و حضور همه علاقمندان جهت تماشای این فیلم ها آزاد است.

آیین پایانی و معرفی برگزیدگان این جشنواره راس ساعت 18 روز پنجشنبه مورخ 19 آبان در محل مجموعه فرهنگی هنری حافظ برگزار می شود.

این جشنواره توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با همکاری شرکت فیلم های کوتاه غیر سینمایی رویا بین شیراز برگزار می شود.