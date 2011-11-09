گزارش آمانو قطعه یک پازل از قبل طراحی شده است/ دیپلماسی فعال داشته باشیم

جواد جهانگیرزاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، گزارش اخیر آمانو دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را یک سناریوی از پیش طراحی شده خواند و گفت: نشانه های زیادی وجود دارد که اثبات می کند از قبل طراحی های جدی وجود داشته است و جدی ترین نمونه آن رفتار غربی ها و اظهارنظرهای مطرح شده قبل از گزارش است.

وی افزود: وقتی اظهارنظرهای بیان شده از سوی اسرائیل ، آمریکا و غربی ها را کنار هم می گذاریم متوجه می شویم گزارش آمانو یک قطعه از پازلی است که قبلا طراحی شده بود.

نماینده ارومیه تصریح کرد: پردازش های قبلی نسبت به گزارش آمانو از سوی صهیونیست ها نشان می دهد که آنها از روند گزارش مطلع بودند و شاخ و شانه هایی که می کشیدند همه حکایت از آن داشت برنامه قبلی بین غرب و صهیونیست ها تنظیم شده است و تیم امنیتی سیاسی غرب و آمریکا به همراه صهیونیست ها آمادگی لازم را داشته اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس گفت: در همین زمان هم سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده است که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ضروری است بنابراین برنامه حمایت از این سناریو طراحی شده هم طبق برنامه قبلی در حال انجام است.

جهانگیرزاده گفت: همه اینها نشان می دهد آژانس ماهیت مستقل خود را از دست داده و صلاحیت رسیدگی به پرونده ایران را ندارد، تا زمانی که آمانو مسئولیت آژانس را بر عهده دارد این صلاحیت در آژانس وجود ندارد.

وی افزود: به نظر می رسد آمانو محل استقرار آژانس را به تل‌آویو منتقل کرده است و خط ارتباط مستقیمی بین تل آویو، واشنگتن و وین برقرار شده است.

نماینده ارومیه تصریح کرد: باید قاطعانه در برابر این توطئه برخورد کنیم و دیگر سکوت و برخورد با روش نرم پاسخگو نیست و باید ضرورتا دیپلماسی فعالی در این راه ارائه کنیم.

جهانگیرزاده یادآور شد: البته واکنش های خوبی در همین زمان کم از سوی جنبش عدم تعهد و کشورهای روسیه و چین داشته ایم که آنها نیز انتظار دارند اگر چنین ابهاماتی مطرح بوده است چرا پیش از انتشار گزارش، با ایران در میان گذاشته نشده است.

به گزارش مهر، آمانو دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود آورده است: آژانس در رابطه با ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران، نگرانیهای جدی دارد. بعد از ارزیابی دقیق و موشکافانه اطلاعات وسیعی که در اختیارش است، آژانس دریافت که این اطلاعات، در مجموع معتبر هستند. این اطلاعات حاکی از آن است که ایران فعالیتهایی را در ارتباط با توسعه ادوات انفجاری هسته ای انجام داده است. این اطلاعات همچنین نشان می دهد که پیش از پایان سال 2003، این فعالیتها تحت یک برنامه تنظیم شده، انجام گشته و برخی از این فعالیتها ممکن است همچنان ادامه داشته باشند.

البته این گزارش مورد انتقاد بسیاری کشورها از جمله چین و روسیه و جنبش عدم تعهد قرار گرفته است.