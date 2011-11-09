بازگشت حجاج کرمانی با 8 سورتی پرواز پهن پیکر انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس محمدی صبح چهارشنبه طی جلسه ای با حضور ارگانهای مرتبط با حجاج، با اشاره به اینکه تاریخ بازگشت حجاج کرمانی از 26 تا 30 آبان ماه سال جاری است، گفت: این پروازها به وسیله هفت سورتی هواپیمای پهن پیکر بویینگ و یک فروند ایرباس 300-600 شرکت هواپیمایی ماهان انجام می شود.

وی همچنین با اشاره به خدمات و آمادگی شبانه روزی فرودگاه کرمان در انجام پروازها اظهار داشت: در یک سال اخیر فعالیتهای زیربنایی وسیعی همچون رعایت مدرن ترین استانداردها و دستورالعمل های حصول به ایمنی پایدار و رعایت استانداردها و ایمنی در مجموعه فرودگاههای کرمان انجام شده است.

محمدی ادامه داد: امور سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با زیر ساخت فیبر نوری و اتصال اینترنتی هم در این مجموعه در حال انجام و اجرا است.

این مسئول با اشاره به بروز برخی تاخیرهای احتمالی در پروازها تصریح کرد: مقرر شده است تا اطلاع رسانی پروازی به خصوص تاخیرات احتمالی از سوی شرکت هواپیمایی ماهان به عنوان مجری عملیات، به تمامی ارگانها انجام شود تا از این طریق به مسافرین هم اطلاع داده شود.

جانشین مدیرکل فرودگاههای استان کرمان همچنین بیان داشت: برنامه ریزی شده تا هماهنگی پذیرش پروازهای عتبات و عالیات و نیز پروازهای داخلی به طور همزمان صورت گرفته و با نظارت اداره کل فرودگاهها استان کرمان مدیریت شود.