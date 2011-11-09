هشدار به بدهکاران شرکت گاز/ قطع گاز واحدهای صنعتی اصفهان

مرتضی طغیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با بدهی‌های بخش صنعت به اداره گاز استان اصفهان اظهار داشت: از آن جایی که اداره گاز استان اصفهان، بیش از این طاقت بدهی و مطالبات مالی را ندارد از این رو از هم‌اکنون به شدت دنبال دریافت مطالبات خود از آنها هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اداره گاز استان تا به امروز با صاحبان صنایع مدارا کرده‌‌، تصریح کرد: اگر صنایع بخواهند در پرداخت بدهی‌هایشان این‌گونه رفتار کنند، روزانه ما با قطعی گاز 100 واحد صنعتی روبه‌رو خواهیم بود.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان در مورد علت بدهی‌های زیاد صنایع و ارگانها به اداره گاز اضافه کرد: برخی از صنایع ما تحت پوشش سبد حمایتی سوخت قرار ندارند و برخی دیگر نیز سودشان کم اما مصرف گازشان بسیار بالا بوده و همین امر، سبب ایجاد مشکل برای آنها و شرکت گاز شده است.

وی تاکید کرد: اگر رویه پرداخت بدهی‌ها این‌گونه پیش رود وضعیت اسفباری برای یارانه‌ها پیش می‌آید.

طغیانی افزود: شهرداری نیز تا اول آبان ماه حدود 11 میلیارد تومان به جایگاه داران سوخت CNG بدهکار بوده و این در حالی است که وقتی بحث از قطعی گاز می‌شود، سریع جنجال رسانه‌ای به پا می‌کنند.

وی با اشاره به بدهی نیروگاه‌ها به شرکت گاز استان اصفهان گفت: آنها نیز در حدود 300 میلیارد تومان به شرکت گاز بدهکار هستند و این نیز یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما به شمار می‌رود.