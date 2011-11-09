کمپینگ گردشگری شاهدیه ساماندهی شد

محمد یارمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این عملیات شامل خاکبرداری، پی‌ کنی، گودبرداری و کانال کنی، تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، تهیه، ساخت و نصب ستونها، آجرکاری و شفته ریزی است.

وی یادآور شد: این پروژه به صورت مشارکت با شهرداری شاهدیه انجام شده و بالغ بر 250 میلیون ریال اعتبار در بر داشته است.

یارمند با بیان اینکه ساخت 10 آلاچیق توسط اداره کل میراث ‌فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری اجرا شده است، عنوان کرد: محوطه سازی و فضای سبز این مجموعه نیز توسط شهرداری به پایان رسیده و اجرا یک مجموعه خدماتی بهداشتی نیز توسط شرکت توسعه گردشگری در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان داشت: ساخت آلاچیق و کمپینگهای گردشگری از جمله برنامه ‌های موثر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری استان یزد است که برای رفاه حال گردشگران طی سالهای اخیر آغاز شده و ادامه دارد.