مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی اسماعیل طبا، طی حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سمت مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم منصوب شد.



بر اساس این گزارش، تا پیش از این محمد حسین استادآقا سمت مدیر کلی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم را برعهده داشت.



اسماعیل طبا که تا پیش از این مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران بود در سمت‌هایی همچون معاون صدا، معاون سیما و قائم مقام مدیرکل صدا و سیمای مرکز قم مشغول به فعالیت بوده است.



در حکم انتصاب مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم بر تعامل با اهل فرهنگ و همکاری با مقامات استان تاکید شده است.



بر پایه این گزارش، مراسم رسمی معارفه مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، عصر پنج شنبه 19 آبان ماه در محل تالار مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی قم واقع در بلوار جمهوری برگزار می شود.

