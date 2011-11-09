۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۲۲

دومین المپیاد ورزشی محلات در مشهد افتتاح می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: دومین المپیاد ورزشی محلات مشهد یادواره شهدای هشت سال دفاع مقدس در رده آقایان افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این المپیاد  روز جمعه 20 آبان با برگزاری مراسم افتتاحییه کار خود را آغاز خواهد کرد.

این مراسم با حضور محمد پژمان، شهردار مشهد، مسئولان ورزشی مشهد و استان و همچنین مسئولان شهرداری مشهد از ساعت 9  در سالن ورزشی راه آهن آغاز می‌شود.

گفتنی است مسابقات دومین المپیاد ورزشی محلات مشهد در مرحله مقدماتی در تابستان گذشته در 9 رشته شامل فوتبال، فوتسال، والیبال، بسکتبال، پینگ پنگ، دو و میدانی، کشتی، اسکیت و بدمینتون در پنج رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و پیشکسوتان برگزار شد.

این مسابقات با شرکت 25 هزار نفر در مناطق 13 گانه شهرداری برگزار شد که 436 تیم برتر مسابقات مرحله منطقه‌ای پس از برگزاری مراسم افتتاحیه مسابقات خود را در مرحله نهایی این المپیاد رسما آغاز خواهند کرد.

کد مطلب 1456052

