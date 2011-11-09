ضرورت ورود بخش خصوصی در پروژه های فاضلاب/ منابع مالی دولت محدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی ثمره هاشمی در جلسه شورای اداری سراب، افزود: در این راستا به دلیل محدود بودن اعتبارات مالی دولت و منابع عمومی کشور، حدود 650 میلیون دلار ازوام های بانک جهانی و 700 میلیون یورو از تسهیلات بانک توسعه اسلامی استفاده شده است.
مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب هدف از اجرای پروژه های فاضلاب را تامین سلامت، بهداشت، حفظ محیط زیست و باز چرخانی آب و استحصال آب جدید عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 230 طرح فاضلاب در کشور اجرا می شود.
وی یادآور شد: با تصفیه 80 درصد آب مصرفی می توان چهار میلیارد متر مکعب آب را به جرخه مصرف بازگرداند.
وی ادامه داد: در برخی از شهرهای کشور جهت سرعت بخشی به اجرای شبکه های فاضلاب و استفاده از ظرفیت بیشتر می توان از وام های بانک توسعه اکو نیز استفاده کرد.
در ادامه استاندار آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه 51 درصد جمعیت استان تحت پوشش خدمات شبکه های آب و فاضلاب هستند، افزود: این رقم بالاتر از میانگین کشوری است.
احمد علیرضا بیگی اظهار امیدواری کرد که تا پنج سال آینده میزان برخورداری از شبکه های فاضلاب در استان به 90 درصد برسد.
وی توسعه در بخش کشاورزی، صنعت و مسکن مهر را مدیون تلاشهای وزارت نیرو در تامین زیر ساختهای لازم دانست و افزود: روند توسعه و آبادانی در استان موجب افزایش مهاجرت معکوس به شهرها و روستاها شده است.
وی خواستار توسعه بهره برداری از نیروگاهها و مهار، کنترل و انتقال آبهای سطحی در استان شد.
در این جلسه نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی نیز احداث و تکمیل سد های آلان برآغوش و بافتان را از مطالبات جدی مردم سراب عنوان کرد و افزود: با توجه به قابلیت و ظرفیت های موجود منطقه در بخش کشاورزی و دامداری افزایش تعداد سدها لازم و ضروری است .
مجید نصیر پور خواستار برق رسانی به گلزار شهدای گمنام شهر مهربان شد.
سپس فرماندار سراب با اشاره به اینکه تعداد17 سد کوچک در شهرستان وجود دارد افزود: میزان برداشت از آبهای سطحی درمنطقه 98 میلیون متر مکعب در سال است.
