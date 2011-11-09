ضرورت ورود بخش خصوصی در پروژه های فاضلاب/ منابع مالی دولت محدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی ثمره هاشمی در جلسه شورای اداری سراب، افزود: در این راستا به دلیل محدود بودن اعتبارات مالی دولت و منابع عمومی کشور، حدود 650 میلیون دلار ازوام های بانک جهانی و 700 میلیون یورو از تسهیلات بانک توسعه اسلامی استفاده شده است .

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب هدف از اجرای پروژه های فاضلاب را تامین سلامت، بهداشت، حفظ محیط زیست و باز چرخانی آب و استحصال آب جدید عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 230 طرح فاضلاب در کشور اجرا می شود .

وی یادآور شد: با تصفیه 80 درصد آب مصرفی می توان چهار میلیارد متر مکعب آب را به جرخه مصرف بازگرداند .

وی ادامه داد: در برخی از شهرهای کشور جهت سرعت بخشی به اجرای شبکه های فاضلاب و استفاده از ظرفیت بیشتر می توان از وام های بانک توسعه اکو نیز استفاده کرد .

در ادامه استاندار آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه 51 درصد جمعیت استان تحت پوشش خدمات شبکه های آب و فاضلاب هستند، افزود: این رقم بالاتر از میانگین کشوری است .

احمد علیرضا بیگی اظهار امیدواری کرد که تا پنج سال آینده میزان برخورداری از شبکه های فاضلاب در استان به 90 درصد برسد.

وی توسعه در بخش کشاورزی، صنعت و مسکن مهر را مدیون تلاشهای وزارت نیرو در تامین زیر ساختهای لازم دانست و افزود: روند توسعه و آبادانی در استان موجب افزایش مهاجرت معکوس به شهرها و روستاها شده است .

وی خواستار توسعه بهره برداری از نیروگاهها و مهار، کنترل و انتقال آبهای سطحی در استان شد .

در این جلسه نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی نیز احداث و تکمیل سد های آلان برآغوش و بافتان را از مطالبات جدی مردم سراب عنوان کرد و افزود: با توجه به قابلیت و ظرفیت های موجود منطقه در بخش کشاورزی و دامداری افزایش تعداد سدها لازم و ضروری است .

مجید نصیر پور خواستار برق رسانی به گلزار شهدای گمنام شهر مهربان شد .