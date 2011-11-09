سرهنگ محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصادف زنجیرهای روز گذشته در اتوبان قم - تهران اظهار داشت: در روز گذشته به علت لغزنده بودن محور قم به تهران به دلیل بارش برف و باران دو خوروری سواری با هم برخورد کردند که در اثر این برخورد و به دلیل عدم رعایت فاصله طولی از سوی سایر رانندگان، تعداد 15 خودرو بصورت زنجیرهای با یکدیگر تصادف کردند.
وی با تأکید بر اینکه رانندگان باید فاصله مطمئنه در رانندگی را رعایت کنند، اظهار داشت: در این حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم اما 8 نفر دچار مجروحیت شدند.
فرمانده پلیس راه استان قم همچینین عنوان کرد: در بعد از ظهر روز گذشته در محور کاشان به قم نیز دو خودروی سواری با یکدیگر تصادف کردند که در اثر این حادثه یک نفر جان باخت.
سرهنگ نوری افزود: در روزهای بارانی که جادهها لغزنده هستند سیستم ترمز خودرو به درستی عمل نمیکند که به همین دلیل به رانندگان توصیه میشود فاصله مطمئنه را با خودروی جلویی رعایت کنند تا دچار حادثه نشود.
بر پایه این گزارش، در حادثه تصادف که روز سه شنبه در حوالی کیلومتر ۴۵ آزاد راه تهران به قم رخ داد، ۱۵ دستگاه خودرو از جمله ۲ اتوبوس با یکدیگر برخورد کردند و به همین دلیل باند غربی این آزادراه به مدت ۳۰ دقیقه مسدود شد.
در این حادثه هشت نفر مجروح شدند که با تلاش اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید بهشتی قم انتقال یافتند.
سازمان راه و شهرسازی قم اعلام کرد، کلیه مسیرهای روستایی و شهری در استان قم باز است و تردد در همه محورها جریان دارد.
نوری در گفتگو با مهر مطرح کرد:
رعایت نکردن فاصله طولی دلیل تصادف زنجیرهای اتوبان قم - تهران
قم - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه استان قم علت تصادف زنجیرهای روز گذشته در اتوبان قم - تهران را عدم رعایت فاصله طولی رانندگان عنوان کرد.
سرهنگ محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصادف زنجیرهای روز گذشته در اتوبان قم - تهران اظهار داشت: در روز گذشته به علت لغزنده بودن محور قم به تهران به دلیل بارش برف و باران دو خوروری سواری با هم برخورد کردند که در اثر این برخورد و به دلیل عدم رعایت فاصله طولی از سوی سایر رانندگان، تعداد 15 خودرو بصورت زنجیرهای با یکدیگر تصادف کردند.
نظر شما