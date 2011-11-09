اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی شهرستان سقز

به گزارش خبرنگار مهر، 100 نفر از افراد شاخص و دارای مدرک دانشگاهی و حوزوی در حوزه های فرهنگی و دینی با اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سقز در برنامه های مختلف مشارکت و همکاری دارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سقز در این رابطه گفت: با بررسی انجام شده 100 نفر از آقایان و بانوان که در حوزه دینی، قرآنی و فرهنگی نقش مثبتی در سقز دارند در اجرای برنامه های فرهنگی، قرآنی و اجرای گفتمان ها و طرح های تابستانی، جلسات بانوان فرهیخته، مرکز مشاوره هادی در طول سال تعامل، مشارکت و ارتباط مستمر با تبلیغات اسلامی شهرستان این شهرستان دارند.

64 گفتمان در سقز اجرا شد

در هشت ماهه اول سال جاری 64 گفتمان دینی با 20 موضوع متفاوت به همت اداره تبلیغات اسلامی سقز در مدارس، مراکز آموزشی و مساجد این شهر از اول سال 90 تا اول آبان ماه جاری برگزار شده است.

این گفتمان ها با حضور استادان روحانی و دانشگاهی در مدارس راهنمایی دبیرستان های پسرانه، دخترانه، حوزه علمیه حضرت فاطمه (س) مساجد، مجتمع فرهنگی نور و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این شهر برگزار شد.

بسته فرهنگی هفته ولایت در سقز توزیع شد

به همت اداره تبلیغات اسلامی سقز بسته فرهنگی ویژه گرامیداشت ایام هفته ولایت در هیئت های مذهبی و حسینیه های این شهر شامل سیلک، کتاب و بروشور توزیع شد.