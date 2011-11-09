60 عضو طالبان در ولایت پکتیکا کشته شدند/ انفجار در بادغیس و اروزگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزیر دفاع اسپانیا روز گذشته در بازدید از استان بادغیس در غرب افغانستان از واگذاری مسئولیت برقراری امنیت این ولایت در پایان سال جاری به نیروهای افغانی خبر داد و در عین حال در توجیه تداوم اشغالگری در این کشور گفت: نیروهای افغانی حتی پس از سال 2014 نیازمند حمایت ناتو هستند.

هم اکنون هزار و 500 سرباز اسپانیایی در افغانستان فعالیت می کنند و از زمان آغاز ماموریت نیروهای اسپانیایی در سال 2002 تاکنون 98 نظامی کشته شدند.

همچنین شب گذشته در پی حمله طالبان به ایستگاه های بازرسی در ولایت پکتیکا در شرق افغانستان و درگیری نیروهای افغانی و ناتو با اعضای این گروه بیش از 60 عضو طالبان کشته شدند.

این حمله درحالی صورت می گیرد که در پی کشته شدن "اسامه بن لادن" رهبر القاعده در دوم مه در منطقه ابوت آباد پاکستان، طالبان و القاعده درباره افزایش حملات خود هشدار داده و هر روز شاهد کشته شدن نظامیان خارجی بسیاری هستیم.

خبر دیگر اینکه بر اثر برخورد یک ون پلیس با یک بمب کنار جاده ای در ولایت بادغیس در 555 کیلوکتری شمال غرب شهر کابل دستکم 11 افغانی از جمله شش کودک و دو زن کشته شدند.

همچنین انفجار یک مین کنار جاده ای در شهر ترینکوت در مرکز اروزگان منجر به کشته شدن سه غیر نظامی شد.

سخنگوی رئیس پلیس ولایت اروزگان در این باره گفت: انفجار زمانی رخ داد که خودروی حامل این افراد شب گذشته با یک مین کنارجاده ای برخورد کرد. یک کودک نیز شامل قربانیان این رویداد است.