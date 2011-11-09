نظام زندانبانی اسلامی با اصلاح و بازپروری زندانیان عجین است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خانی ظهر چهارشنبه در بازدید از زندان مرکزی قزوین هدف از این بازدید را بررسی و پیگیری مسائل قضائی متهمین ومحکومین مرتبط با حوزه قضائی عنوان کرد و اظهارداشت: برای کاهش جمعیت کیفری زندانها و رفع مشکلات قضایی زندانیان بازدید های دوره ای از زندان لازم و ضروری است.

وی افزود: از جمله راهکارهای اجرائی و ضروری برای کاهش جمعیت کیفری، اعطای مرخصی، عفوهای موردی، اخذ رضایت از شکات و در نهایت فراهم آوردن زمینه های آزادی زندانیان است که با حضور مسئولین قضائی در زندانها تقویت می شود.

سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: حبس زدائی یکی از اصلی ترین برنامه های سیستم قضائی است و در دستور کار همه قضات قرار دارد.

محمود خانی یادآور شد: امر اصلاح و تربیت زندانیان و بستر سازی مناسب برای تغییر رفتار افراد بزهکار کار سخت و طاقت فرسایی است و با برنامه های کاهش آسیب رفتارهای پر خطر رشد قابل توجهی داشته است.

وی بیان کرد: نظام زندانبانی اسلامی تنها در کشور ایران با اصلاح، بازپروری و ارتقاء توانمندی زندانیان برای بازگشت موفق به جامعه عجین است واین موفقیت بزرگی محسوب می شود.

سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب قزوین با حضور در سراهای سلامت با تعدادی از زندانیان پیرامون رفع مشکلات قضائی دیدار و ملاقات کرد.

