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۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۲۹

نظام زندانبانی اسلامی با اصلاح و بازپروری زندانیان عجین است

نظام زندانبانی اسلامی با اصلاح و بازپروری زندانیان عجین است

قزوین - خبرگزاری مهر: سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب قزوین گفت: نظام زندانبانی اسلامی با اصلاح و بازپروری زندانیان عجین است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خانی ظهر چهارشنبه در بازدید از زندان مرکزی قزوین هدف از این بازدید را بررسی و پیگیری مسائل قضائی متهمین ومحکومین مرتبط با حوزه قضائی عنوان کرد و اظهارداشت: برای کاهش جمعیت کیفری زندانها و رفع مشکلات قضایی زندانیان بازدید های دوره ای از زندان لازم و ضروری است.
 
وی افزود: از جمله راهکارهای اجرائی و ضروری برای کاهش جمعیت کیفری، اعطای مرخصی، عفوهای موردی، اخذ رضایت از شکات و در نهایت فراهم آوردن زمینه های آزادی زندانیان است که با حضور مسئولین قضائی در زندانها تقویت می شود.
 
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: حبس زدائی یکی از اصلی ترین برنامه های سیستم قضائی است و در دستور کار همه قضات قرار دارد.
 
محمود خانی یادآور شد: امر اصلاح و تربیت زندانیان و بستر سازی مناسب برای تغییر رفتار افراد بزهکار کار سخت و طاقت فرسایی است و با برنامه های کاهش آسیب رفتارهای پر خطر رشد قابل توجهی داشته است.
 
وی بیان کرد: نظام زندانبانی اسلامی تنها در کشور ایران با اصلاح، بازپروری و ارتقاء توانمندی زندانیان برای بازگشت موفق به جامعه عجین است واین موفقیت بزرگی محسوب می شود.
 
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب قزوین با حضور در سراهای سلامت با تعدادی از زندانیان پیرامون رفع مشکلات قضائی دیدار و ملاقات کرد.
 
کد مطلب 1456065

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