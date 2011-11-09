پل ولی عصر ترافیک ساری را دوچندان کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهروش پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: علیرغم احداث پل بزرگ ولی عصر(عج) که از اهداف مهم آن، کاهش ترافیک بوده متاسفانه ترافیک حد فاصل میدان خزر و سه راه جویبار آزار دهنده است.

وی افزود: برای فائق آمدن بر مشکل ترافیکی این مسیر، به نظر می رسد ایجاد حداقل سه دور برگردان تا بیش از 70 درصد ترافیک روزانه در این محور را کاهش خواهد داد.

بهروش به آب گرفتگی اطراف پل ولی عصر(عج) در ایام بارندگی اشاره کرد و افزود: در ایام بارندگی قسمت هایی از این نقطه به قدری دچار آب گرفتگی می شود که رفت و آمد را برای مردم دشوار می کند.

وی افزود: این در حالی بوده که شهرداری حدود 30 میلیارد تومان برای احداث پل و ساماندهی محوطه آن هزینه کرده و مردم توقع دارند حداقل این نواقص را شاهد نباشد.

بهروش تاکید کرد: این مشکلات محسوس بوده و انتظار داریم در مقابل چنین هزینه های هنگفتی، مشکلات حداقلی از بین برود.

وی، به زمین 17 هکتاری مرکز دفن زباله اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این زمین را از ما گرفته اند در صورتی که شهردار ساری صحبت از واگذاری زمین به شهرداری کرده بود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ساری ادامه داد: به نظر می رسد، 10 هکتار از این زمین در اختیار شرکت سایپا قرار گرفته و فرماندار میاندرود مدعی شده که این زمین متعلق به این شهرستان است و ارتباطی به شهرداری ساری ندارد.

وی افزود: چنانچه شهرداری، هزینه ای برای تملک این زمین کرده باید پیگیری تا زمین تحویل شود و اگر موضوع چیز دیگری بوده، اقدام دیگری صورت گیرد.

بهروش، یکی از گلایه های دائمی مردم ساری را وجود کنده کاری های فراوان در سطح شهر عنوان کرد و از شهرداری خواست تا نسبت به رفع آن اقدام کند.

شهر ساری، مرکز مازندران بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.