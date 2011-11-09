سکه طرح قدیم 620 و جدید 611 هزار تومان شد/ دلار آزاد 1338 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع سکه امروز چهارشنبه در بازار افزایش یافت، به طوریکه نرخ سکه تمام بهار طرح قدیم 620 هزار تومان، طرح جدید 611 هزار تومان، نیم سکه 298 هزار تومان، ربع سکه 152 هزار تومان و گرمی 78 هزار تومان است. این نرخها دیروز به ترتیب 615 هزار تومان، 605 هزار تومان، 292 هزار تومان، 150 هزار تومان و 78 هزار تومان بود.

بانک مرکزی نرخ برخی از سکه های بانکی را امروز افزایش داد و قیمت سکه طرح جدید را 600 هزار و 800 تومان، نیم سکه را 288 هزار و 80 تومان، ربع سکه را 148 هزار و 200 تومان و گرمی را 76 هزار و 440 تومان تعیین کرد. این نرخها دیروز به ترتیب 598 هزار تومان، 286 هزار تومان، 147 هزار و 680 تومان و 76 هزار و 440 تومان بود.

نرخ هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی 1782 تومان و هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 56 هزار و 760 تومان است.

صرافان قیمت هر دلار را امروز در بازار آزاد با روندی افزایشی 1338 تومان اعلام کردند، این نرخ دیروز 1325 تومان بود، قیمت هر یورو در بازار آزاد هم 1857 تومان است که نسبت به دیروز افزایش نشان می دهد. بانک مرکزی قیمت هر دلار را امروز با اندکی کاهش 1082 تومان و هر یورو را 1496 تومان اعلام کرد.