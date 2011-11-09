شهردار جدید اسلامشهر معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکصد و نودمین جلسه شورای اسلامی شهر، عباس احمدیان شهردار اسلامشهر، استعفا نامه خود را تقدیم اعضای شورای اسلامی شهر اسلامشهر نمود و اکثریت اعضا ی شورا نیز با استعفای وی موافقت کردند.

در این جلسه که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد استعفای عباس احمدیان مورد رسیدگی قرار گرفت و با شش رای به تصویب رسید، تا احمدیان نخستین تجربه شهردار بودنش را با استعفا به پایان برساند.

در ادامه این جلسه، اعضای شورای شهر محمدرضا علی‌پور ملجایی معاون شهرسازی شهرداری اسلامشهر را با هفت رأی اکثریت اعضا به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب و معرفی کردند.

اعضای شورای اسلامی شهر اسلامشهر در حالیکه می‌توانستد، ظرف سه ماه فرصت قانونی اقدام به انتخاب شهردار کنند، طی اقدامی در همان جلسه سرپرست معرفی شده را نیز به عنوان شهردار بعدی این شهر انتخاب کردند و برای دریافت حکم ریاست بر مسند دستگاه شهرداری اسلامشهر، به وزارت کشور معرفی کردند.

علی‌پور از مدیران باسابقه شهرداری اسلامشهر است، طبق قانون در صورت احراز شرایط لازم می‌تواند حداکثر تا سه ماه دیگر به عنوان شهردار قطعی اسلامشهر برای مدت دو سال آینده معرفی شود.

عباس احمدیان شهردار اسبق شهرداری اسلامشهر که در نخستین تجربه مدیریتی خود، مدت 32 ماه سکان هدایت و مدیریت شهرداری این شهر را به دست داشت.

