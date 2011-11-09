طرح جمع آوری اراذل و اوباش هر دوماه یکبار در گیلانغرب اجرا می شود

علی محمد روحانی با اشاره به نقش اجرای صحیح قوانین اسلامی در کاهش آمار جرم و تخلف، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهرستان گیلانغرب از نظر امنیتی، جزو شهرستان مطلوب استان کرمانشاه محسوب می شود.

سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب گیلانغرب تاکید کرد: چندی پیش چند فقره پرونده اعدام در ملا عام در گیلانغرب به اجرا درآمد که این عمل در نوع خود بادارندگی بسیاری خوبی در سطح شهرستان در پی داشته است.

وی افزود: با تعامل خاصی که دستگاه قضا با نیروی انتظامی گیلانغرب دارد، شاهد کاهش چشمگیر جرم و پیشگری از برخی جرائم در سطح شهرستان هستیم.

سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب گیلانغرب با اشاره به اینکه برای افراد سابقه دار شهرستان شناسنامه کیفری تشکیل داده ایم، تاکید کرد: مسئولان گیلانغرب توانسته اند افراد سابقه دار شهرستان را شناسایی کنند و هر دو ماه اقدام به اجرای طرح جمع آوری اراذل و اوباش از سطح شهر می کنیم.

روحانی با اشاره به اینکه بیشترین پرونده های قضایی شهرستان گیلانغرب مربوط به تصادفات می باشد، افزود: بیشترین آمار جرائم در حوزه قضائی گیلانغرب تصادفات جاده ای، همانند واژگونی و یا تصادف منجر به مصدومیت و یا فوت سرنشین است که علت آن وضعیت بسیار نامناسب جاده است

سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب گیلانغرب تصریح کرد: پرونده های سرقت و تصرف عدوانی در رتبه پایین تری از پرونده های قضایی ما قرار دارند.

روحانی در پایان با تاکید بر اقتدار دستگاه قضایی در گیلانغرب، گفت: این دادسرا با مسئولان دولتی تعامل و همکاری خوبی دارد و با حفظ استقلال و اقتدار دستگاه قضایی از نظرات و راهکارهای پیشنهادی سایر دستگاهها استفاده می کند.