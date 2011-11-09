40 درصد مصرف دارویی مازندران متعلق به گیاهان دارویی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید امامی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه تخصصی گیاهان دارویی اظهار داشت: حدود 70 درصد بخش تحقیقات دانشکده داروسازی به گیاهان دارویی اختصاص دارد.

وی افزود: از نیروهای توانمند و هیئت علمی که دارای اطلاعات درباره گیاهان دارویی بوده، در دانشگاهای استان بیشتر استفاده شود.

رئیس دانشکده داروسازی مرکز مازندران گفت: برای ارتقای سلامت در جامعه و فرهنگ استفاده از گیاهان دارویی، آموزشهای مرتبط با آموزش پزشکی را در دانشگاههای استان در سطح کلان باید در دستور کار قرار دهیم.

وی با بیان اینکه در مازندران گونه های متعدد گیاهان دارویی یافت می شود، افزود: پزشکانی را باید در استان تربیت کنیم که به تجویز و ترویج گیاهان دارویی برای بیماران داشته باشند.