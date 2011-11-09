کمبود محصولات فرهنگی درباره محرم مشهود است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرویان حسینی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئونات فرهنگی در مناسبت های مذهبی اظهار کرد: در بخش تولید و عرضه محصولات فرهنگی محرم مشکل داریم و تولیدات فعلی جوابگو و متناسب با نیاز جامعه نیست.

وی با تاکید بر ضرورت تهیه آثار فرهنگی مذهبی و تشویق تولید کنندگان این آثار از انتشار برترین محصول فرهنگی در زمینه اهل بیت و عاشورا خبر داد.

وی افزود: باید محصولات فرهنگی از همه تشکلها در قالب یک نمایشگاه ارائه شود و مورد ارزیابی تیم داوری قرار گیرد تا برترین محصولات این رشته مورد تایید ستاد ساماندهی قرار گرفته و منتشر شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از اختصاصات فرهنگ اهل بیت اجتماعات اسلامی است، افزود: این اجتماعات پر شور مردمی و دینی یک سرمایه بزرگ دینی و اجتماعی است که باید پشتیبانی فرهنگی مناسبی از آنها انجام شود.

مرویان با ضروری خواندن اهمیت پاسداشت این سرمایه اظهار کرد: ضروری است که برای این اجتماعات بزرگ برنامه داشته باشیم چرا که انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و همه اینها یکی از نمادهای تاثیر گذاری این سرمایه اجتماعی بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت های بالای ستاد ساماندهی که سیاست گذاری برای شئونات مذهبی است بر ساماندهی برنامه های مذهبی مردمی به عنوان سرمایه اجتماعی انقلاب تاکید کرد.

مرویان با اعلام اینکه مهمترین دستاورد جلسات مذهبی و فرهنگ اسلامی مباحث بیداری اسلامی است، گفت: باید مجموعه های مسجدی و هیئتی نسبت به این موضوع موضع داشته باشند و آن را اعلام کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید برای همه مناسبت ها پوستر بروشور و محصولات فرهنگی داشته باشیم، اظهار کرد: ارائه پوسترهای مذهبی مناسب در مدارس، هیئت ها و مساجد می تواند انعکاس های خوبی داشته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی عنوان کرد: باید محصولات فرهنگی تولیدی هر سازمان برای محرم صفر را جمع آوری شود و پس از ارزیابی این محصولات، نمایشگاه داخلی در ستاد ساماندهی برگزار شود.

مرویان افزود: بسیاری از دستگاه ها در مناسبتهای مذهبی نیاز به محصولات فرهنگی در این زمینه ها دارند تا در بسته های هدیه قرار دهند که ما در معرفی و عرضه این محصولات با کمبود مواجه ایم.