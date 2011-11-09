3100 فرصت شغلی در شهرستان دهگلان ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید مهدیزاده در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دهگلان گفت: دولت در سال جاری ایجاد دو میلیون و 500 هزار فرصت شغلی در کشور را در دستور کار خود قرار داده که سهم استان کردستان از این تعداد، 50هزار و 580 فرصت شغلی تعیین شده است.

وی اظهار داشت: در این راستا با تفکیک سهمیه تعیین شده استان کردستان تعداد فرصت شغلی سهم شهرستان دهگلان نیز دو هزار و 800 فرصت شغلی برآورد شده است که تاکنون شهرستان دهگلان بیش از اشتغال تعهد شده نیز فرصت شغلی ایجاد کرده است.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دهگلان ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری های شبانه روزی دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری دهگلان سه هزار و 109 فرصت شغلی در این شهرستان در سامانه رصد ثبت شده است و هم اکنون نیز برنامه ریزی های مختلفی برای ایجاد اشتغال در این شهرستان ادامه دارد.

وی گفت: با پیگیری های مستمر و ارائه مشاوره و راهنمایی به دستگاه های اجرایی شهرستان دهگلان روند ایجاد فرصت های شغلی به خصوص در زمینه مشاغل خانگی که خارج از برنامه های اشتغال تعهد شده است، تا پایان سال ادامه دارد.

مهدیزاده افزود: تاکنون نسبت به صدور تعداد 295 مجوز طرح اشتغال خانگی در این شهرستان اقدام شده است و افراد به بانک های عامل برای دریافت تسهیلات معرفی شده اند.