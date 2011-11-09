آثار عکاس سیستان و بلوچستان به نمایشگاه فتوژورنالیسم آمریکا راه یافت

عباس دانشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره معتبر و بین المللی فتوژورنالیسم و سفر آمریکا که توسط انجمن عکاسی آمریکا برگزار شد با درخشش صادق سوری عکاس سیستان و بلوچستان عضو فوکوس تیم به کار خود پایان داد.

وی گفت: در جشنواره فتوژورنالیسم آمریکا که در دو بخش آزاد و احساسات انسانی برگزار شد آثار صادق سوری در بخش احساسات انسانی به این نمایشگاه راه پیدا کرد.

وی افزود: از ایران 16 شرکت کننده در بخش احساسات انسانی و 10 شرکت کننده در بخش آزاد حضور داشتند که به ترتیب 15 و 10 شرکت کننده عضو فوکوس تیم بودند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: همچنین جشنواره سفر در دو بخش عکس سفر با موضوع آزاد و عکس سفر با موضوع معماری برگزار شد که دو عکس از صادق سوری در بخش آزاد با رای داروان به نمایشگاه راه پیدا کرد.

وی گفت: انجمن عکاسی آمریکا بزرگترین انجمن جهانی است که جشنواره های عکاسی بین المللی زیر نظر آن برگزار می شود.

وی افزود: در سه عکس انتخابی صادق سوری در دو جشنواره فتوژورنالیسم و سفر آمریکا به معیشت مردم سیستان و بلوچستان پرداخته شده است.