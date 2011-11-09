انتقال بار حجاج به منازل منتفی شد/ احتمال افزایش 600 هزاری سهمیه حج عمره

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، علی لیالی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح روند بازگشت حجاج ایرانی به کشورمان گفت: اولین پرواز بازگشت حجاج ایرانی به کشورمان روز پنج‌شنبه 19 آبان ماه از فرودگاه مدینه به سمت فرودگاه مهرآباد تهران انجام خواهد شد، ضمن اینکه آخرین پرواز انتقال حجاج ایرانی به کشورمان 13 آذر ماه خواهد بود.

لیالی با اعلام اینکه عملیات انتقال حجاج از عربستان به ایران در 260 پرواز انجام می‌شود، افزود: 196 پرواز از فرودگاه جده و 64 پرواز از فرودگاه مدینه به ایران اسلامی انجام می‌شود.



وی افزود: نیمی از پروازهایی که عملیات بازگشت حجاج ایرانی به کشورمان را انجام می‌دهند توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و بخش دیگر توسط شرکت هواپیمایی ماهان انجام می‌‎شود.

به گفته وی، دو میلیارد تومان بابت تاخیرات پروازی سال گذشته زائران از شرکت هواپیمایی سعودی اخذ و به حجاج بازگردانده شد.

انتقال بار حجاج به درب منازل منتفی شد

خبرنگار مهر پرسید که آیا برنامه انتقال بار حجاج به درب منازل عملیاتی خواهد شد؟ که رئیس سازمان حج و زیارت پاسخ داد: هیچ مقامی در سازمان حج و زیارت چنین موضوعی را اعلام نکرده است. برهمین اساس، برخی مطالب منتشر شده در این باره را تکذیب کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه تاکنون توافقی برای انتقال بار حجاج به درب منازل‌شان نداشته‌ایم، اظهارداشت: البته اگر شرکتهای هواپیمایی چنین برنامه‌‌ای داشته‌اند و با توافق با زائران، بارها را به درب منزل‌شان بفرستند، سازمان حج و زیارت از این اقدام استقبال می‌‌کند.

زائر بازداشتی در عربستان نداریم



لیالی در ادامه در پاسخ به پرسشی دیگر گفت: هم اکنون زائر بازداشتی در عربستان نداریم و اگر هم در بیت الحرمین و بیت الله الحرام کسی را گرفته بودند، ظرف نیم تا یک ساعت آزاد شده‌اند.

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه 106 زائر ایرانی به دلیل همراه داشتن مواد مخدر در فرودگاه‌های ایران از سفر به حج تمتع بازماندند، در عین حال اظهارداشت: هیچ زائری در فرودگاه‌های عربستان به دلیل حمل مواد مخدر دستگیر نشده است.

احتمال افزایش 600 هزار نفری سهمیه حج عمره



وی با بیان اینکه قرعه کشی حج عمره مرحله جدید در آذرماه انجام خواهد شد، تصریح کرد: با این قرعه کشی، از بیش از 6 میلیون و 700 هزار نفری که برای حج عمره ثبت نام کردند، حدود 2 میلیون و 400 هزار نفر از سال 93 تا پایان سال 95 به حج مشرف خواهند شد، ضمن اینکه هم اکنون سالیانه 800 هزار نفر به حج عمره مشرف می‌شوند که اگر امکانات و ظرفیت‌ها اجازه دهند، این تعداد را تا یک میلیون نفر در سال افزایش می‌دهیم که در این صورت، 600 هزار سهمیه جدید به حج عمره دور جدید افزوده خواهد شد.

1000 قربانی توسط هر ذابح

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: برای اولین بار در تاریخ حج، برای تمام زائران ایرانی که در روز عید قربان - براساس تقویم عربستان- به جمره‌ها سنگ زده بودند، قربانی انجام شد.

لیالی خاطرنشان کرد: گوشت گوسفندهای قربانی شده با توافقی که بانک توسعه اسلامی شده است، به آدرس‌هایی که بعثه مقام معظم رهبری توصیه می‌کنند، ارسال خواهد شد. سال گذشته گوشت‌های قربانی به سیل‌زدگان پاکستانی ارسال شد اما امسال هنوز کشورهای مقصد تعیین نشده است.

وی اظهارداشت: البته تمام لاشه‌های گوسفندهای قربانی شده قابل مصرف فرآوری و به کشورهای نیازمند فرستاده می‌شوند.

تعداد حجاج فوتی به 22 نفر رسید

رئیس سازمان حج و زیارت با اعلام اینکه تاکنون تعداد حجاج فوت کرده در موسم حج تمتع 90 به 22 نفر رسیده است، گفت: از این تعداد، 6 نفر در ایام تشریق فوت کرده‌اند.

به گزارش مهر، اکثر افراد فوت کرده در موسم حج تمع 90 به دلیل کهولت سن و بیماری بوده است.

لیالی تصریح کرد: تاکنون زائر مفقودی و گم شده نداشته‌ایم، این در حالی است که در سه تا چهارسال قبل فقط در ایام تشریق تا 20 زائر گم شده داشتیم که ساعتها برای پیدا کردن آنها می‌گشتیم.

وی در پایان کل مبلغ پرداختی دولت جمهوری اسلامی ایران به عربستان را حدود 600 ریال (بیش از 200 هزار تومان) اعلام کرد که بابت عوارض ورودی به این کشور و همچنین تهیه چادر و خیمه برای زائران پرداخت می‌شود.