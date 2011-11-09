1800 گونه گیاهان دارویی در مازندران یافت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مهدی نژاد ظهر چهارشنبه درجلسه تخصصی گیاهان دارویی اظهار داشت: با استفاده از گیاهان دارویی می توان در توسعه استان و اشتغال پایدار در بخش کشاورزی و تولید گیاهان دارویی نقش آفرین بود.

وی افزود: پزشکان مازندران باید تجویز گیاهان دارویی را برای درمان بیماران خود ارائه دهند تا فرهنگ استفاده از منابع طبیعی در بین مردم جا بیافتد.

رئیس جهاد دانشگاهی مازندران با اشاره به توانمندی بالقوه مازندران گفت: باید نقش گیاهان دارویی به صورت فرهنگ در جامعه و کشور مطرح شود.

وی با بیان اینکه مازندران دارای شرایط اقلیمی خاصی است، تصریح کرد: بیش از هزار و 800 گونه گیاهان دارویی در مازندران یافت می شود.



مهدی نژاد گفت: شیوع بیماری سرطانی بالایی در مازندران بوده که از طریق افزایش مصرف گیاهان دارویی می توان جلوی این بیماریهای را در استان گرفت.

رئیس جهاد دانشگاهی مازندران افزود: با شناسایی گیاهان دارویی، می توان در صادرات این محصول اساسی استان به کشورهای جهان نقش اساسی ایفا کرد.