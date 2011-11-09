هفت میلیارد ریال در اختیار مددجویان کمیته امداد شهرقدس قرار گرفت

حجت زندلاف در گفتگو با خبرنگار مهر به فعالیتهای صورت گرفته اشاره کرد و اظهار داشت: امسال ما در راستای حمایت از آموزش و ارتقای سطح علمی توانسته ایم به 89 دانشجو کمک هزینه دانشجویی پرداخت کنیم و در تابستان امسال 117دانش آموزان و دانشجویان به اردوهای فرهنگی و تربیتی اعزام شدند.

زندلاف اعلام کرد: امسال در طرح تابستان تونسته ایم با ایجاد دو پایگاه تابستانی به 240 دانش آموز و 180 بزرگسال خدمات تفریحی و تربیتی و فرهنگی ارائه کنیم که این برنامه مورد استقبال دانش آموزان و بزرگسالان ما قرار گرفت.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر قدس به درآمدهایی که از طریق مشارکتهای خیرین و شهروندان صورت پذیرفته نیز اشاره کرد و افزود: کمکهای دریافتی از خیرین و حامیان ایتام در شش ماهه اول سال بی سابقه بوده که هزار و 500 خیر مبلغ یک میلیارد و 133 میلیون ریال به حساب ایتام واریز کردند.

وی ادامه داد: امسال 509 حامی به جمع حامیان ایتام شهرستان قدس پیوسته اند که این تعداد یک سوم از حامیان ایتام را تشکیل می دهد.

وی در پایان به میزان مشارکت شهروندان نیز پرداخته و دراین باره عنوان کرد: از تمامی شهروندان که در امر کمک رسانی به مددجویان در تمامی فرخوانهای ما کمکهای قابل قبولی را برای این گروه آسیب پذیر ارائه می کنند، تشکر کرده و امیدواریم که این مشارکتها روز به روز بیشتر شود.

این مسئول بیان کرد: از تمامی ادارات و نهادها به خصوص فرمانداری شهرستان و اداره آموزش و پرورش شهرستان و مدارس تابعه که در شکلهای مختلف با ما همکاری داشته تشکر کرده و از آنها در خواست می کنیم که ما را در امر خدمت رسانی به اقشار نیازمند تنها نگذارند تا با همکاری و هماهنگی گامهای بلندی را در این راستا که مورد رضایت خداوند است، برداریم.