واگذاری زمین به زندان نیشابور تسریع شود

حجتالاسلام علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود اقدامات انجام شده، کمبود فضا و تراکم بیش از حد جمعیت کیفری در زندان نیشابور مشهود است.
وی اظهار داشت: فضای نامناسب موجود باعث بهره وری کم زندانیان از تلاشهای فرهنگی تربیتی پرسنل سختکوش این زندان شده است.
وی یادآور شد: معاونت استانداری و فرمانداری نیشابور و مسکن و شهرسازی شهرستان پیگیریهای لازم را انجام دادهاند ولی هنوز سازمان مسکن و شهرسازی استان اقدام مورد نظر را انجام نداده است.
عضو کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: با ایجاد فضای معنوی و توسعه فعالیتهای فرهنگی، زمینه انس بیشتر زندانیان با ارزشهای دینی و معنوی فراهم شده است.
حسینی خواستار توسعه فعالیتهای قرآنی زندانیان شد.
