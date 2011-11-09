۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۰۵

حسینی خواستار شد:

واگذاری زمین به زندان نیشابور تسریع شود

نیشابور - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستانهای نیشابور و فیروزه خواستار تسریع واگذاری زمین به زندان نیشابور توسط سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی شد.

حجت‌الاسلام علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود اقدامات انجام شده، کمبود فضا و تراکم بیش از حد جمعیت کیفری در زندان نیشابور مشهود است.

وی اظهار داشت: فضای نامناسب موجود باعث بهره‌ وری کم زندانیان از تلاشهای فرهنگی تربیتی پرسنل سختکوش این زندان شده است.

وی یادآور شد: معاونت استانداری و فرمانداری نیشابور و مسکن و شهرسازی شهرستان پیگیریهای لازم را انجام داده‌اند ولی هنوز سازمان مسکن و شهرسازی استان اقدام مورد نظر را انجام نداده است.

عضو کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: با ایجاد فضای معنوی و توسعه فعالیتهای فرهنگی، زمینه انس بیشتر زندانیان با ارزشهای دینی و معنوی فراهم شده است.

حسینی خواستار توسعه فعالیتهای قرآنی زندانیان شد.

