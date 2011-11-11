ایرانیان به سلاح ایمان مجهز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه شهرقدس پیش از ظهر جمعه در مراسم یادواره شهدا دانش آموزی که با حضور مسئولان و دانش آموزان بسیجی در فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: تنها سلاح غیرقابل شکست ایمان است که نیروهای ما از آن استفاده می کنند.

حجت الاسلام رضاعلی متهور ملکی در توضیح این مبحث اضافه کرد: امروز ما کاملا آگاه هستیم که دشمن به سبب پیشرفتهایی که در زمینه های تولید سلاح داشتیم با ما مدارا نمی کند بلکه تنها ترس و وحشتی که در دل دشمن به راه افتاده قدرت ایمان است که نیروها ما از آن برخوردار هستند و همین امر دشمن را از رویارویی با ما دورنگه می دارد که باید توجهی ویژه شود که خدای نکرده دشمن با تضعیف این ویژگی درصدد ضربه زدن برکشور ما نباشد.

وی یکی از نقطه ضعف های دشمن را وابستگی شدید به امیال دنیوی یاد کرد و در این باره نیز گفت: دشمنان به خاطر ضعف در اعتقاد و ایمان نمی توانند با ما مقابله کنند و هر کجا که احساس کنند منافع آنها به خطر می افتد دست از یاوه گویی های بی مورد برمی دارند که نمونه آن را مقام معظم رهبری در جواب تهدید های آنها باقرار گرفتن در نزدیکترین ناو امریکایی به گوششان رساندند.

ملکی در همین راستا به جنگ نابرابر هشت ساله اشاره کرد و دراین باره افزود: در جنگی که میان ایران و رژیم بعثی صدام صورت گرفت جنگی بود ناعادلانه و نابرابر که عراق با پشتیبانی 35 کشور غربی اقدام به این عمل شد که حتی با این حمایتها هم نتوانست ذره ای از خاک کشور ما را به دست گیرد که نشانگر پیروزی ایمان در مقابل سلاح است.

نماینده ولی فقیه در سپاه عنوان کرد: دانش آموزان و دانشجویان باید کاملا هوشیار باشند با افزودن دانش خود درصدد ادامه راه شهدای خودگام بردارند و بدانند که دشمن تمامی افکار و روان آنها را نشانه رفته و می خواهد اعتقادات آنها را سست کند و از این راه برای ضربه زدن به کشور ما استفاده کنند.