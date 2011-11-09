180 ورزشکار در المپیاد دانشجویان نخبه ویژه دختران شرکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سمانه حاجی حسینی ظهر چهارشنبه در حاشیه این مسابقات تصریح کرد: به علت ریزش برف و باران در روزهای اخیر و بسته شدن جاده ها خیلی از تیم ها که برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده بودند متاسفانه نتوانستند در این دوره از مسابقات شرکت داشته باشند.

وی بیان کرد: کادر اجرایی این مسابقات متشکل از نهضت داوطلبین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی است که تمام فعالیت های در خصوص اسکان و برگزاری این مسابقات را با همدلی و همراهی هم انجام می دهند.

دبیرکل المپیاد ورزشی دانشجویان نخبه سراسر کشور افزود: نهضت داوطلبین متشکل از 27 دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی و ارشد هستند که برای بهتر برگزار شدن این مسابقات یک دوره آموزش یک ماهه را نیز پشت سر گذاشته اند.



این مسابقات دو روزه است.