روسای ادارات اعتبارات پروژه های عمرانی کلات را پیگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قره خانی صبح چهارشنبه در جلسه با روئسای ادارات این شهرستان بر سرعت بخشیدن به تکمیل پروژه های عمرانی شهرستان طبق زمانبندی تعیین شده تاکید کرد.

وی افزود: با توجه به نزدیکی فصل سرما و بارش نزولات آسمانی، کیفیت مطلوب اجرای این پروژه ها نباید فدای سرعت در عملیات اجرایی آنها شود.

وی ادامه داد: هرگونه اهمال مدیران در این زمینه غیر قابل پذیرش و توجیه است.

قره خانی ضمن ابراز رضایت از عملکرد ستاد سرشماری در اجرای این طرح ملی در کلات، از خانوارهای شهرستان بدلیل احساس مسئولیت و همکاری با آمارگیران تقدیر کرد.

فرماندار کلات با اشاره به تحقق سهم اشتغال شهرستان طی شش ماهه نخست سال جاری، از بانک های عامل شهرستان خواست تا ضمن تکریم ارباب رجوع، بر اساس دستور العمل های موجود، تسهیل در ضمانت های مورد نیاز برای متقاضیان وام های مشاغل خانگی را از اولویت های خود بدانند.

به گفته وی بانک ها باید ضمن پرداخت بی منت تسهیلات، پاسخگوی مردم باشند و در راستای اهداف دولت دهم و با هدف تحقق سهمیه اشتغال شهرستان گام بردارند.

قره خانی پیگیری و تخصیص بیش از 10 میلیارد ریال دیگر برای پروژه های شهری و روستایی، واگذاری زمین مورد نیاز برای احداث دانشگاه پیام نور، پیگیری برای ساخت سد و مهار آب های سطحی را از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه توسعه عمران شهرستان عنوان کرد.

فرماندار کلات همچنین از موظف شدن بخشداران بخش های مرکزی و زاوین برای بازدید منظم از پروژه های شهرستان و گزارش پیشرفت فیزیکی این طرح ها به فرمانداری خبر داد.