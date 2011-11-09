تیم ایروبیک استپ یزد در مسابقات قهرمانی کشور خوش درخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقات ایروبیک استپ قهرمانی کشور که از 13 آبانماه به مدت سه روز در استان فارس برگزار شد، تیم یزد موفق شد در بخش استپ بر سکوی نایب قهرمانی بایستد و مدال نقره این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

در این رقابتها تیم گیلان اول شد و تیم همدان مقام سوم را به دست آورد.

در بخش ماراتن هم رضا حدادزاده از تیم یزد به مقام چهارمی دست پیدا کرد.

در این مسابقات هفت تیم ایروبیک و هفت تیم استپ از استانهای مختلف کشور حضور داشتند.

صعود شش پله ای تیم نونهالان استان در رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی کشور

تیم تنیس روی میز نونهالان استان با سه پیروزی و سه شکست در بین 27 استان شرکت کننده در رقابتهای قهرمانی کشور که از شانزدهم آبان در قم آغاز شده بود با شش پله صعود نسبت به دوره گذشته نوزدهم شد.

با پایان یافتن مسابقات تیمی تنیس روی میز قهرمانی نونهالان کشور تیم استان با پیروزی برتیمهای کرمانشاه، زنجان و کرمان و شکست از تیمهای تهران، آذربایجان غربی و خراسان رضوی با شش پله صعود نسبت به دوره گذشته این رقابتها در رده نوزدهم جدول رده بندی این رقابتها قرار گرفت.

تیم نونهالان استان با ترکیب مصطفی زارع بیدکی و وحید حاضری از مهریز و امیر حسین خالو محمدی و سرپرستی سعید زارع زاده در این رقابتها حضور یافته است.

برگزاری کلاس داوری فوتبال آسیا در یزد

کلاس داوری فوتبال آسیا تحت نظارت کنفدراسیون فوتبال آسیا در یزد برگزار شد.

این دوره با حضور 20 نفر از داوران مناطق مختلف استان و بصورت تئوری و عملی برگزار شد.

داوران شرکت کننده در این دوره به مدت 40 ساعت مباحث متعدد علم داوری را زیر نظرحسین احمدی از مدرسان اعزامی فدراسیون فوتبال فرا گرفتند.

در پایان و پس از برگزاری آزمون تئوری و عملی به داوران گواهینامه شرکت در دوره اعطا شد.

استان یزد دارای حدود 100 داور فوتبال با درجات علمی مختلف است.

حضور داور یزدی در دوره توجیهی کمک داوران نخبه آسیا

داور یزدی از ماه آینده در دوره آموزشی توجیهی کمک داوران نخبه آسیا شرکت خواهد کرد.

بنابر دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا سعید علی نژادیان از داوران بین المللی استان یزد از تاریخ 12 آذرماه به مدت پنج روز در دوره آموزشی توجیهی کمک داوران آسیا حضور خواهد یافت.

این دوره آموزشی در کشور مالزی شهر کوالالامپور برگزار می شود.