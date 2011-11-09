خطوط لوله معیوب با مواد کامپوزیتی پیشرفته در منطقه 8 گاز ایران تعمیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یداله بایبوردی گفت: به منظور افزایش ضریب اطمینان و بهینه کردن هزینه های تعمیراتی، تست عملی و آزمایشگاهی تعمیر لوله انتقال گازمعیوب با خوردگی مصنوعی 80 درصد تحت فشار تست هزارو 580 psi با اعمال کامپوزیت با رزین خاص (در مرحله اول) با حضور کارشناسان و متخصصان داخلی برای اولین باردرمنطقه هشت عملیات انتقال گاز ایران اجرا شد.



بایبوردی افزود: پس از نصب تجهیزات و سنسورهای آزمایشگاهی ثبت فشار و کرنش تست هیدرواستاتیک روی قطعه مورد نظر، تحت فشار هزارو 580 psi به صورت مرحله ای انجام شد که مشاهدات و ارقام بدست آمده بیانگر موفق بودن این روش و قابل استفاده بودن آن در تعمیرات خطوط لوله انتقال گاز با خوردگی حدود 80 درصد می باشند.



وی با تاکید بر این که هم اکنون این طرح در مرحله انجام مطالعات اقتصادی و اخذ تاییدیه های لازم می باشد، تصریح کرد: انجام تعمیرات خطوط لوله معیوب با مواد کامپوزیتی پیشرفته، ضمن جلوگیری ازهدر رفتن سرمایه های ملی، راندمان انتقال گاز طبیعی را افزایش داده و روش مناسبی برای جایگزینی انجام تعمیرات خطوط لوله با استفاده از طوقه فلزی بیرونی (SLEEVE) و همچنین ارتقای کلاس (ضریب ایمنی) خطوط انتقال گاز خواهد بود.