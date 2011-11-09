تعامل دستگاه های دولتی نیاز اصلی مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزایی اصل ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات روستاهای تابعه شهرستان سنندج بیان کرد: یکی از معضلات روستاهای شهرستان سنندج ساخت و ساز غیرمجاز و تصرف زمین ها و اراضی ملی توسط افراد سودجو است که در همین راستا تعامل دستگاه ها و سازمان های مسئول برای ساماندهی این وضعیت یک نیاز لازم و ضروری است.

‌وی بیان کرد: نظارت و بازرسی مستمر، تعامل و همراهی مدیران دستگاه های ذیربط با بخشداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها و عمل بر مبنای قانون مهمترین عامل برای جلوگیری و مبارزه با این پدیده خطرناک است.

فرماندار شهرستان سنندج با اشاره به لزوم عدم واگذاری انشعاب آب، برق و گاز به واحدهای غیرمجاز در روستاهای تابعه این شهرستان گفت: اهمال کاری و سهل انگاری در این خصوص موجب رشد قارچ گونه و غیرمتعارف ساخت و سازها شده و پدیده حاشیه نشینی را گسترش می دهد.

بازنگری در طرح هادی روستاهای سنندج ضروری است

میرزایی اصل افزود: طرح هادی برخی از روستاهای شهرستان سنندج جوابگوی نیازهای فزاینده و جمعیت روبه رشد این روستاها نیست.

وی بازنگری به موقع در طرح هادی روستاها را موجب توسعه فضاهای مسکونی و عاملی برای پیشگیری از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز دانست و گفت: منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید با همکاری بهتر زمینه را برای بازنگری طرح هادی روستاهای سنندج اقدام کنند.

اجرای 255 طرح عمرانی در روستاهای سنندج

فرماندار شهرستان سنندج بیان کرد: در حال حاضر بیش از 255 طرح و پروژه عمرانی و خدماتی توسط دهیاران و با اختصاص اعتباری بالغ بر 9 میلیارد و 570 میلیون ریال از محل اعتبارات دهیاری ها در حال اجراست.

میرزایی اصل بیان کرد: همکاری ادارات، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی برای واگذاری زمین های مورد نیاز برای اجرای پروژهای عمرانی در سطح روستاها لازم و ضروری است.

وی اظهار داشت: لزوم تعیین متولی برای نگهداری و رسیدگی به امور مراکز ورزشی سطح روستاها به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه گذاری های صورت گرفته و خدمات انجام شده نیز ای جمله دیگر نیازهای است که انتظار می رود مورد توجه مسئولان این بخش قرار گیرد.

اختصاص 270 میلیارد ریال برای ایجاد مشاغل خانگی در سنندج

فرماندار سنندج با اشاره به اختصاص بیش از 270 میلیارد ریال به منظور ایجاد مشاغل خانگی و کسب و کار خرد در شهرستان سنندج گفت: اختصاص این اعتبارات فرصت مغتنمی است تا مدیران و مسئولان امر با شناسایی ظرفیت و پتانسیل های موجود در روستاها و جذب این اعتبارات گام های موثری برای رفع مشکل بیکاری در روستاها بردارند.

در این جلسه بخشداران و تعدادی از دهیاران روستاها به بیان مشکلات روستاها و ارائه پیشنهاداتی در زمینه حل مشکلات ساخت و ساز پرداختند و مدیران شرکت ها و سازمان های مختلف از جمله نفت، گاز، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به بیان برنامه ها و عملکرد خود پرداختند.